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В Сергиевском районе завершен ремонт школьного маршрута

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В Сергиевском районе завершен ремонт школьного маршрута

В Сергиевском районе Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» завершен ремонт автомобильной дороги «Сергиевск — Большая Чесноковка» — Кандабулак» — Красносельское. Работы стартовали в апреле и завершились с опережением графика.

Участок протяжённостью 6,7 км входит в маршрут школьного автобуса, который ежедневно доставляет детей из населённых пунктов Ровное, Спасское и Кандабулак в Красносельскую общеобразовательную школу. Более 500 метров обновлённой дороги проходят по улице Советской — главной улице села Красносельское.

Ремонт выполнен по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева после многочисленных обращений жителей — люди жаловались на плохое состояние трассы, по которой дети ездят в школу, а взрослые добираются до районного центра.

В ходе капитального ремонта уложен выравнивающий слой и верхний слои дорожной одежды, проведены работы по укреплению обочин, нанесена разметка термопластиком. В настоящее время специалисты министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществляют приемку выполненных работ.

«Я часто сопровождаю детей в автобусе и хорошо знаю, каким трудным был этот маршрут раньше. Особенно в непогоду родители очень волновались. Сейчас дорога совершенно другая: ровная, разметка чёткая, автобус идёт мягко, без тряски. Дети будут добираться в школу быстрее и спокойнее. Спасибо большое, что нас услышали и привели дорогу в порядок», - поделилась впечатлениями заведующая хозяйством Красносельской школы Ольга Митрофанова.

Всего в этом году в Сергиевском районе по нацпроекту приведут в нормативное состояние два участка региональных дорог общей протяжённостью почти 10 км. Помимо трассы к Красносельскому, в настоящее время ведется капитальный ремонт дороги «Кинель — Черкассы — Урал» — Захаркино (3,28 км), которая также является школьным маршрутом и единственной дорогой, связывающей село Захаркино с районным центром.

Также Сергиевском и Кошкинском районах Самарской области в течение двух лет отремонтируют   автомобильную дорогу «Сергиевск – Челно-Вершины» – Кошки протяженностью 51,7 км.

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