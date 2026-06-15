Поставщик «АвтоВАЗа» внедрил бережливые технологии

Тольяттинский производитель штампованных и сварных изделий для автомобильной промышленности - ООО «Ампресс» - завершил активную фазу федерального проекта «Производительность труда». Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Основным заказчиком предприятия выступает АО «АвтоВАЗ», а в продуктовую линейку компании входят поперечины панелей приборов, внутренние детали кузова и детали шасси.

Для участия в проекте был выбран пилотный поток «Холодная листовая штамповка и последующая сварка» на примере поперечины панели приборов Lada Largus. С начала 2025 года на данный поток приходится 70% объема продаж предприятия.

В ходе совместной работы предприятия с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области на потоке был выявлен ряд системных проблем, включая простои оборудования на техническое обслуживание, неудобную организацию рабочих мест, отсутствие учета простоев оборудования, а также дефекты сварки на посту РТК.

В рамках оптимизации внедрен почасовой производственный анализ, позволяющий руководству оперативно выявлять реальные причины простоев и своевременно реагировать на них. На эталонном участке организована система 5С: упорядочены рабочие места операторов, устранены излишки, промаркированы зоны хранения.

Также был запущен инфоцентр проекта с информацией о составе рабочей группы, картами текущего и целевого состояния, диаграммами, планом мероприятий и фотофиксацией изменений. Кроме того, место хранения на складе готовой продукции перенесено ближе к зоне отгрузки, что позволило сократить время передвижения материалов.

За шесть месяцев достигнуты следующие результаты:

- время протекания процесса сокращено на 23%;

- запасы незавершенной продукции уменьшены на 25%.

«Команда училась, искала проблемы, внедряла решения. За полгода мы достигли определенных результатов. Самое важное — люди изменили отношение к потерям. Теперь они понимают, где теряют время и ресурсы, и знают, как это исправить», — прокомментировал руководитель проекта от РЦК Марсель Вагазов.

Также в рамках реализации нацпроекта эксперты РЦК подготовили двух внутренних инструкторов по бережливому производству, которые успешно прошли сертификацию и будут обучать коллег.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что федеральный проект «Производительность труда» представляет собой ключевой инструмент повышения качества жизни в регионе. В настоящий момент 226 компаний Самарской области участвуют в улучшении производственных процессов.

«Федеральный проект «Производительность труда» реализуется на всей территории страны уже несколько лет. Самарская область является одним из лидеров как по числу участников, так и по качеству внедрения бережливого производства. Люди начинают видеть проблемы и предлагать решения. Это и есть главная цель федерального проекта — сделать наши предприятия сильнее, а экономику региона устойчивее», — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Участие в федеральном проекте является бесплатным. Подробная информация представлена на сайтах: производительность.рф и эффективность.рф.

Фото - РЦК