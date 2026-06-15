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Самарцы чаще всего мирятся разговорами: подарок без извинений уже не работает

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Самарцы чаще всего мирятся разговорами: подарок без извинений уже не работает

Ко Дню мужских извинений, который отмечается 15 июня, ювелирный бренд SOKOLOV выяснил, как сегодня пары мирятся после ссор, какие подарки действительно помогают наладить отношения и почему одних цветов уже недостаточно. После конфликтов самарцы все чаще ждут не дорогих подарков, а искреннего разговора и эмоциональной вовлеченности партнера.

Как показало исследование, главной причиной конфликтов в отношениях остаются бытовые мелочи (64%). На втором месте оказались финансовые разногласия (47%), а следом – привычка отвлекаться на телефон и невнимание к партнеру во время разговора (42%). Также среди частых причин ссор самарцы называют невыполненные обещания (44%), ревность (40%) и грубый тон в общении (39%).

Несмотря на распространенный стереотип о том, что после конфликта партнеры предпочитают «переждать» напряжение, большинство самарцев выбирают более прямой путь к примирению. Так, 27% признались, что обычно оба одинаково часто извиняются первыми в зависимости от ситуации, еще 24% считают, что первым должен идти на примирение тот, кто был неправ. Каждый четвертый житель города (23%) говорит, что всегда делает первый шаг сам.

Главным способом примирения самарцы называют разговор и небольшой знак внимания – цветы, приятный сюрприз или жест заботы. Такой вариант выбрали 24% опрошенных. Еще 22% уверены, что после конфликта важен именно серьезный разговор без подарков, а 16% предпочитают совместное времяпрепровождение: ужин, прогулку или поездку.

При этом исследование показало: сами по себе подарки уже редко воспринимаются как полноценное решение конфликта. Более половины самарцев (51%) уверены, что подарки работают только вместе с искренними извинениями. Еще 18% считают подобные жесты попыткой «откупиться», а 12% говорят, что подарки помогают только в случае несерьезных ссор. Лишь 13% респондентов уверены, что подарок способен всегда решить конфликт.

В целом, чаще всего в качестве извинений самарцы дарят цветы (26%), сладости (28%) или украшение (18%). Так, самым популярным вариантом для примирения среди украшений оказалось кольцо – его выбрали 29% жителей города. На втором месте – серьги (23%), а третью строчку заняли часы (18%).

Большинство опрошенных стараются сохранять разумный подход к таким покупкам. Так, 33% готовы потратить на подарок для примирения от 1 до 3 тысяч рублей, еще 25% – от 3 до 5 тысяч рублей, а 21% – от 5 до 10 тысяч рублей.

При этом стоимость «извинительного» подарка самарцы чаще всего связывают с серьезностью проступка – этот вариант выбрали 77% респондентов. Еще 66% ориентируются на свои финансовые возможности, а 40% – на длительность отношений.

Исследование также показало, что многие относятся к подобным ситуациям с самоиронией и честностью. Так, 49% самарцев признались, что хотя бы раз покупали подарок-извинение, не до конца понимая, в чем именно были виноваты. Еще 35% принимали подарок после ссоры, но обида при этом все равно оставалась.

Теги: Опрос

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