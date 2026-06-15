Во вторник, 16 июня, в 9.30 в Самарском университете им. Королёва откроет работу Международный форум по двигателестроению.

Среди участников форума – представители Минпромторга России и правительства Самарской области, топ-менеджеры и ведущие специалисты ГК «Ростех», АО «ОДК», ПАО «Газпром», авторитетные зарубежные партнеры.

На демонстрационной площадке форума участникам представят ведущие разработки университетов. Среди них двигатели для различных сфер применения – от гибридных и водородных установок до малых газотурбинных двигателей, цифровые двойники и VR‑технологии проектирования, решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) и предиктивная аналитика, а также новые материалы и аддитивное производство.

Центральное событие первого дня работы форума – пленарная дискуссия «Будущее двигателестроения и энергетического машиностроения до 2035 года» с участием российских и зарубежных экспертов. К участникам обратятся заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак, врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков, врио заместителя министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин.

В фокусе внимания участников пленарной дискуссии – вопросы технологического лидерства, устойчивого развития и цифрового суверенитета отрасли. В дискуссии примут участие заместитель генерального конструктора по научно-исследовательским работам АО «ОДК-Кузнецов» Дмитрий Карелин, генеральный конструктор ПАО «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин, исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий Ольга Оспенникова, а также ведущие ученые из Нанкинского университета авиации и космонавтики и Пекинского Института инженерной теплофизики (Китай).

Также в первый день форума стартует молодежный конструкторский марафон по разработке турбины малоразмерного газотурбинного двигателя.

Второй день форума (17 июня) продолжится в формате научно‑образовательных семинаров, которые реализуются в партнерстве с Ассоциацией технических университетов России и Китая (АТУРК). На семинарах будут представлены англоязычные доклады российских и зарубежных университетов по перспективным направлениям исследований в области двигателей и энергетических установок, ИИ, аддитивных технологий, криогеники.

Программа третьего дня (18 июня) посвящена молодежной повестке и практическим трекам. В этот день состоится молодёжный форсайт‑хакатон «Энергия будущего: инновации для устойчивого развития», а также завершится молодежный конструкторский марафон по разработке турбины малоразмерного газотурбинного двигателя.

Подробная программа форума размещена на сайте Самарского университета им. Королёва (https://engineforum.ssau.ru/).