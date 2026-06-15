Победителей муниципального этапа III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций определили в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с обеспечением региона топливом
Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с обеспечением региона топливом
В Самаре прочитает лекцию о терменвоксе правнук его изобретателя
В Самаре прочитает лекцию о терменвоксе правнук его изобретателя
Стало известно, в каком состоянии находятся жители пострадавшего дома в Самаре
Стало известно, в каком состоянии находятся жители пострадавшего дома в Самаре
В Самарской области горел лес после падения обломков БПЛА
В Самарской области горел лес после падения обломков БПЛА
Более 60% российских школьников уже сталкивались с попытками интернет-мошенничества
Более 60% российских школьников уже сталкивались с попытками интернет-мошенничества
Состоялся премьерный показ многожанрового спектакля «Самара купеческая»
Состоялся премьерный показ многожанрового спектакля «Самара купеческая»
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
Более 1,6 миллиона россиян смогут впервые проголосовать в ЕДГ-2026
Более 1,6 миллиона россиян смогут впервые проголосовать в ЕДГ-2026
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Победителей муниципального этапа III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций определили в Самаре

159
Победителей муниципального этапа III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций определили в Самаре

В Самаре при поддержке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации состоялся муниципальный этап III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Победителем стала семья Рящиковых из школы № 121, на втором месте — семья Поляевых из Центра эстетического воспитания детей и молодежи, а на 3 месте — семья Шустовых из лицея «Технический».

«Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций — это по-настоящему важная инициатива: в семье закладываются основы финансовой грамотности, а умение грамотно распоряжаться деньгами и планировать бюджет дает нам уверенность в завтрашнем дне. Благодарю всех участников за активность, вы показали, что финансовая грамотность — это не просто теория, а практические навыки, которые можно и нужно развивать всей семьей. Особые поздравления — победителям. Желаю удачи на региональном этапе и новых успехов в освоении финансовой грамотности!» –сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

В интеллектуальном состязании приняли участие 10 семейных команд из образовательных учреждений Самары. Участники прошли три конкурсных испытания: финансовый квиз «Сохраняй и приумножай», кейс-игру «Риски и страховка» и инвест-практикум.

«В семейном фестивале по финансовой грамотности мы участвуем уже второй раз, в прошлом году стали призерами муниципального этапа, а в этом году победили. Честно говоря, специально не готовимся. Просто живем, ходим в магазины, копим, планируем, обсуждаем совместно с детьми финансовые вопросы. Но в нашей семье финансовая грамотность — это не только про деньги. Это еще и про уважение к чужому труду, про умение ждать и говорить «нет» себе сегодня, чтобы получить «да» через месяц. И фестиваль нам просто подсветил то, что мы пытаемся делать и делаем каждый день», – поделилась Марина Рящикова.

Отметим, что Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций проходит с 2023 года и включает три этапа: муниципальный, региональный и федеральный. Победители муниципального становятся участниками регионального этапа фестиваля — в Самарской области, как и в других регионах, он пройдет 20 июня.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
15 июня 2026  17:27
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
209
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
15 июня 2026  13:09
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
361
Возбуждено уголовное дело после пожара и взрыва газа в доме в Самаре
15 июня 2026  10:19
Возбуждено уголовное дело после пожара и взрыва газа в доме в Самаре
409
При взрыве и пожаре в доме на XXII Партсъезда в Самаре погибла женщина
15 июня 2026  09:18
При взрыве и пожаре в доме на XXII Партсъезда в Самаре погибла женщина
520
В доме в Самаре после взрыва бытового газа загорелись квартиры
15 июня 2026  00:08
В доме в Самаре после взрыва бытового газа загорелись квартиры
659
Весь список