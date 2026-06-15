Победителей муниципального этапа III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций определили в Самаре

В Самаре при поддержке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации состоялся муниципальный этап III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Победителем стала семья Рящиковых из школы № 121, на втором месте — семья Поляевых из Центра эстетического воспитания детей и молодежи, а на 3 месте — семья Шустовых из лицея «Технический».

«Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций — это по-настоящему важная инициатива: в семье закладываются основы финансовой грамотности, а умение грамотно распоряжаться деньгами и планировать бюджет дает нам уверенность в завтрашнем дне. Благодарю всех участников за активность, вы показали, что финансовая грамотность — это не просто теория, а практические навыки, которые можно и нужно развивать всей семьей. Особые поздравления — победителям. Желаю удачи на региональном этапе и новых успехов в освоении финансовой грамотности!» –сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

В интеллектуальном состязании приняли участие 10 семейных команд из образовательных учреждений Самары. Участники прошли три конкурсных испытания: финансовый квиз «Сохраняй и приумножай», кейс-игру «Риски и страховка» и инвест-практикум.

«В семейном фестивале по финансовой грамотности мы участвуем уже второй раз, в прошлом году стали призерами муниципального этапа, а в этом году победили. Честно говоря, специально не готовимся. Просто живем, ходим в магазины, копим, планируем, обсуждаем совместно с детьми финансовые вопросы. Но в нашей семье финансовая грамотность — это не только про деньги. Это еще и про уважение к чужому труду, про умение ждать и говорить «нет» себе сегодня, чтобы получить «да» через месяц. И фестиваль нам просто подсветил то, что мы пытаемся делать и делаем каждый день», – поделилась Марина Рящикова.

Отметим, что Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций проходит с 2023 года и включает три этапа: муниципальный, региональный и федеральный. Победители муниципального становятся участниками регионального этапа фестиваля — в Самарской области, как и в других регионах, он пройдет 20 июня.