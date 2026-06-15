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Консультации по мерам поддержки организованы для жителей дома № 20 по ул. 22 Партсъезда в Самаре

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Консультации по мерам поддержки организованы для жителей дома № 20 по ул. 22 Партсъезда в Самаре

15 июня в Самаре начал свою работу штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в доме № 20 по улице 22 Партсъезда. Для жителей, пострадавших в результате пожара, организованы консультации по вопросам предоставления мер социальной поддержки и дальнейших действий в отношении жилья у специалистов Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки, Департамента управления имуществом администрации города Самары, Главного управления социальной защиты населения Самарского округа, а также представителей Управления МВД России по городу Самаре и Главного управления МЧС России по Самарской области. Также ведут прием психологи Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа.

«Причины пожара устанавливаются, прошу не делать преждевременных выводов и не выдвигать необоснованных версий его возникновения. Сейчас главное — оперативно восстановить всем жильцам сгоревших квартир документы и обеспечить условия для безопасного проживания. На данный момент невозможно исключить угрозу обрушения внутри пострадавшего подъезда, поэтому, хотя спецтехника для разбора завалов выделена, ее работа приостановлена до особого разрешения спасателей, – отметил глава города Самары Иван Носков. – Еще раз хочу отдельно поблагодарить наших пожарных — я был свидетелем их героизма. Из-за жары работать им было крайне сложно, некоторым понадобилась помощь медиков. Тем не менее они выполняли свой служебный долг, спасая жизни и имущество жильцов дома».

На базе пункта временного размещения специалисты разъясняют пострадавшим порядок получения единовременной материальной помощи, а также перечень необходимых для этого документов. Всем пострадавшим из городского бюджета выделят материальную помощь, а собственникам, имущество которых пострадало, от 30 000 до 100 000 рублей, в зависимости от причиненного ущерба. Семьям погибших предусмотрена выплата в размере 100 000 рублей. К настоящему времени за консультациями уже обратились 18 человек, среди них две семьи, нуждающиеся в предоставлении жилого помещения — им будут выделены благоустроенные квартиры из маневренного жилфонда Самары.

Как отметил глава города Самары Иван Носков, с Управлением МВД России по городу Самаре есть договоренность о максимальном содействии в восстановлении утерянных документов, а с Главным управлением МЧС России по Самарской области — об оперативной выдаче необходимых справок, которые потребуются для оформления материальной помощи и страховых выплат.

Также детям пострадавших семей предлагаются путевки в летние оздоровительные лагеря на территории Самары — на данный момент этой мерой поддержки воспользовалась одна семья.

Отметим, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось в администрации города сегодня утром, ситуация признана чрезвычайной муниципального характера. Сейчас в доме возобновлены аварийно-спасательные работы: идет установка подпорных устройств, которые обеспечивают безопасную работу спасателей. Параллельно силами городских служб организована уборка территории, муниципальное предприятие обеспечивает необходимые строительные и расходные материалы. После того как специализированная организация совместно с управляющей компанией проведет техническое обследование строительных конструкций дома, состоится повторное заседание комиссии. До окончания всех следственных действий дом находится под охраной полиции.

Напомним, в результате пожара в доме № 20 по ул. 22 Партсъезда зафиксировано частичное обрушение межэтажных перекрытий, погибли две женщины 1975 и 1939 года рождения. Всего повреждено 32 квартиры, в которых проживает 48 человек, из них трое детей. В настоящее время всем оказана необходимая медицинская помощь. Пожар был полностью ликвидирован в 23:26 14 июня.

По всем вопросам, связанным с домом № 20 на улице 22 Партсъезда, можно обращаться по каналу 112.

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