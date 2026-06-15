15 июня Тольятти встретил «Поезд Победы»

В течение двух дней передвижная интерактивная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны, будет работать на железнодорожном вокзале Автозаводского района.

Проект представляет собой иммерсивную инсталляцию с максимальным эффектом присутствия. Десять тематических вагонов посвящены отдельным событиям и ключевым вехам войны 1941–1945 годов. Историческая реальность воссоздается с помощью современных мультимедийных технологий – дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения реалистичных скульптурных композиций. Полное погружение в историю дает специальное аудиосопровождение.

«Этот уникальный проект позволяет молодому поколению лучше узнать историю Великой Отечественной войны, осмыслить, что такое мир и какой ценой досталась нашей стране Победа. До мелочей показан солдатский быт, работа санитарного поезда, прозвучало много важной информации, которой нет в учебниках», - поделился впечатлениями заместитель директора по воспитательной работе школы №90 Дмитрий Кочемасов.

Для жителей Ставрополя-Тольятти, которые внесли свой вклад в Великую Победы, данный проект имеет очень большое значение.

«Впечатления сильные. Это летопись войны от самого начала до ее победного завершения. Спасибо, что есть такой уникальный проект, имеющий огромный воспитательный эффект. В группах, которые мы сегодня встретили, было много детей и молодых людей. Это говорит о том, что интерес к теме Великой Отечественной войны не ослабевает, а граждане нашей страны любят Родину и гордятся ее победами», – отметила значимость проекта заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева.

После Тольятти уникальная экспозиция отправится в Самару, где будет ждать гостей 17 и 18 июня. Посетить «Поезд Победы» можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.

Работа экспозиции:

Тольятти

15-16.06.2026 – с 11.30 до 19.00, последняя группа в 18:20

Самара

17-18.06.2026 – с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20