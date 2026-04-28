Госдума проработает меры по снижению «бумажной нагрузки» на врачей и учителей

Госдума (ГД) проработает законодательные предложения по снижению бюрократической нагрузки на врачей и учителей. Об этом 28 апреля сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Со своей стороны проработаем предложения по законодательному решению обозначенного вопроса. Соответствующая задача поставлена перед профильными комитетами Государственной думы. В ближайшее время проинформируем вас о подготовленных законодательных нормах в этой сфере», — написал он в мессенджере «Макс».

Володин также привел результаты опроса о бюрократической нагрузке на учителей, который проходил в его канале. Большая часть (65,5%) участников сообщила, что нагрузка не сократилась. При этом 29% отметили, что бумажной работы стало только больше.

Председатель ГД отметил, что эти результаты говорят о необходимости мер по снижению бюрократической нагрузки в сферах образования и здравоохранения, так как от врачей поступают аналогичные запросы. Он также напомнил, что поручение о сокращении бумажной работы дал президент России Владимир Путин, пишут "Известия".