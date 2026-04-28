Жителей Самарской области приглашают принять участие в военно-исторической игре «IQ-ПФО: Великая Победа»

7 мая (14.00 мск.), в преддверии Дня Победы, состоится традиционная игра «Что? Где? Когда?» по тематике Великой Отечественной войны «IQ-ПФО: Великая Победа».

Организаторами игры «IQ-ПФО: Великая Победа» выступают аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и проект «Большая игра».

Интеллектуальная игра проводится для старшеклассников, студентов и в категории «без ограничения возраста», в которой могут принять участие все желающие из любого региона Российской Федерации.

Соревнование включает 24 вопроса «Что? Где? Когда?» (2 тура по 12 вопросов) по темам, связанным с историей Великой Отечественной войны (ключевые события и главные сражения, основные даты и биографии полководцев, фильмы и песни о войне).

Для участия в игре команду необходимо зарегистрировать на сайте https://intgame.ru/iq-vp . Регистрация проводится до 23.00 (мск.) 6 мая 2026 года.

Команды, ставшие победителями и призерами во всех зачетах, награждаются дипломами и поощрительными призами.