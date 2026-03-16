Четверть самарцев проводит в дороге на работу около часа ежедневно

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди соискателей и выяснили, сколько времени на дорогу до работы ежедневно тратят жители Самарской области и насколько им важно, чтобы офис находился рядом с домом.

«64% местных жителей Самарской области ежедневно тратить на дорогу до работы и обратно не более одного часа, каждый десятый (10%) — от одного до двух часов и лишь 2% — до трех часов, — комментирует результаты опроса Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru. — 12% опрошенных заявили, что согласны добираться столько времени, сколько нужно, если им будет предоставлен корпоративный транспорт. Еще 12% респондентов хотят работать удаленно и вообще не готовы тратить время на дорогу. Поэтому удобное местоположение офиса, наличие корпоративного транспорта и возможность трудиться из дома сегодня существенно влияют на привлекательность вакансии. Эти факторы могут значительно повысить конкурентоспособность компании на рынке труда и непосредственно сказаться на желании соискателей рассматривать предложение о работе».

Согласно результатам опроса, сегодня 31% опрошенных в Самарской области добираются от дома до работы за 15–30 минут. Менее 15 минут до рабочего места добираются 17% участников исследования. 14% респондентов указывают, что их путь до работы занимает 30–45 минут, у 26% опрошенных — 45–60 минут. Еще 2% респондентов сообщают, что их ежедневная поездка в одну сторону занимает от одного до двух часов.

Исследование также показало различия в ожиданиях представителей разных профессиональных сфер. Менее чем за час на работу хотят добираться опрошенные из сфер «Закупки» (79%), «Финансы, бухгалтерия» (78%), «Автомобильный бизнес» и «Административный персонал» (по 76%). А представители рабочего персонала (16%) и транспортно-логистической сферы (13%) готовы чаще других тратить столько времени, сколько нужно, если работодатель будет доставлять на работу на корпоративном транспорте.

При этом фактически сегодня быстрее всего (за 15–30 минут) до работы добираются респонденты из сфер «Автомобильный бизнес» (32%), «Управление персоналом и тренинги» и «Производство и сервисное обслуживание» (по 29%), «Продажи и обслуживание клиентов» (28%), «Административный персонал» и «Высший и средний менеджмент» (по 27%), «Строительство и недвижимость» (26%), «Финансы и бухгалтерия» (24%).

Рабочий персонал (39%) и сотрудники розницы (29%) чаще всего проводят в пути 30–45 минут. Дольше остальных добираются до места работы специалисты сфер «Искусство, развлечения, массмедиа», «Высший и средний менеджмент», «Закупки» и «Управление персоналом, тренинги» (по 24% респондентов) — они тратят на дорогу в одну сторону от одного до двух часов.

Чтобы добраться до работы, большинство опрошенных жителей Самарской области (55%) обычно пользуются общественным транспортом, 48% передвигаются пешком, а 29% предпочитают личный автомобиль. Такси используют 10% респондентов, а велосипед и самокат — по 5%.

Опрос проводился в феврале 2026 года среди более 1,7 тыс. россиян, в том числе из Самарской области.