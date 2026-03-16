На складе Вайлдберриз под Самарой умер сотрудник
В России цены на видеокарты выросли почти на 30%
Родители из Самары чаще готовы купить стартовую квартиру дочери, чем сыну, считая это гарантией безопасности
Число банкоматов в России сократилось до минимума с 2010 года
Самарские полицейские помогли мужчине, который нуждался в лечении и опаздывал на международный авиарейс
Новостройки Самары закрепились выше 150 тыс. руб. за кв. м: рынок сформировал новую ценовую базу
В Самаре пройдет интерактивное занятие для детей «Агамограф. Создаем оптическую иллюзию»
Самарца обязали вернуть бывшей жене авто и два телевизора
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Весь список
Самарский ВООПИиК наградят дипломом международной премии

Жюри Международной общественной премии имени Алексея Комеча «За общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России» подвело итоги конкурса 2025 года. Самарскому региональному отделению ВООПИиК присудили почетный диплом за системные усилия по спасению Самары как исторического города и популяризацию сохранения наследия в регионе.

Лауреатами Международной общественной премии имени Алексея Комеча становятся выдающиеся ученые, реставраторы, градозащитники и общественные организации, благодаря самоотверженным усилиям которых были сохранены сокровища российской культуры. В этом году премию вручат в 19-й раз.

Жюри выбрало трех победителей и двух почетных дипломантов. Премии удостоены доктор искусствоведения Владимир Седов (Москва), заведующий редакционно-издательским центром Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» Ярослав Смирнов (Ростов Великий) и Фонд развития общественных инициатив «Соль Земли» (Тотьма) в лице директора Зинаиды Селебинко и партнеров: Алексея Новоселова, Марии Правдиной и Артема Чернеги.

Почетные дипломы премии присудили Самарскому региональному отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) под председательством Нины Казачковой, а также инициативной группе защитников Ивановской горки (Москва).

Церемония вручения премии пройдет 16 апреля в Государственном институте искусствознания в Москве.

Самарцы становились лауреатами и дипломантами одной из самых престижных градозащитных наград России и раньше. В 2022 году лауреатом Премии имени Алексея Комеча стал архитектор Виталий Стадников, а в 2019-м почетный диплом присудили команде фестиваля «Том Сойер Фест» в лице ее основателя Андрея Кочеткова.

Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2026  10:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
14 марта 2026  11:28
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
13 марта 2026  17:44
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии Самарской области
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
13 марта 2026  13:37
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
12 марта 2026  19:20
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона
