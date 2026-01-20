Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди команд 2009-2010 годов рождения на первом месте команда «Волга» из Сызрани.
Определились победители регионального этапа «Золотой шайбы» в старшей возрастной группе
В течение трёх часов 20 января подача тепла и горячей воды в дома будет восстановлена в обычном режиме.
«Т Плюс» досрочно завершили сварочные работы на теплосети на улице Ташкентской
Microsoft опубликовала рейтинг стран, в котором описывается уровень внедрения ИИ за 2025 год.
Россия оказалась 119-й в мире по внедрению ИИ, а нейросети используют всего 8% работающих
Марина Сидухина, зам. Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» в интервью в ЦУР рассказала о проектной деятельности.
О крепкой семье, о связи поколений и о проектной работе в «Единой России» рассказала сенатор Марина Сидухина
Спасательная операция 18 января длилась 6 часов, и в 3 часа ночи работы были закончены.
Самарские спасатели 6 часов доставали мужчину, застрявшего в Серноводской пещере
СамГМУ и ДВГАФК будут делиться готовыми научно-технологическими разработками и планами по их реализации.
СамГМУ и ДВГАФК будут совместно работать над развитием инноваций
В 2026 году в 44-й раз состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта и вовлечения широких масс населения в систематические занятия физической культурой и спортом.
14 февраля в губернии пройдет лыжная гонка «Лыжня России»
В Самаре появится мастерская русского декоративно-прикладного творчества
В Самаре появится мастерская русского декоративно-прикладного творчества
СамГМУ и ДВГАФК будут совместно работать над развитием инноваций

144
СамГМУ и ДВГАФК будут делиться готовыми научно-технологическими разработками и планами по их реализации.

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) и Дальневосточная государственная академия физической культуры (ДВГАФК) будут совместно работать над развитием инноваций. Об этом подписано соответствующее соглашение между двумя вузами.

СамГМУ и ДВГАФК объединят свои компетенции для совместной разработки и продвижения инновационных проектов в области здоровьесбережения, физической культуры и спорта. Университеты будут делиться готовыми научно-технологическими разработками и планами по их реализации.

В частности, в ДВГАФК проходила апробация разработок Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ – «умной» одежды MioBody и «умного» миографа MioSprut. «Умная» одежда представляет собой компрессионный костюм со встроенными датчиками, которые регистрируют показатели активности мышц и передают их на смартфон или планшет. Благодаря этому можно оценить эффективность выполняемых упражнений и скорректировать технику.

MioSprut – диагностическое устройство, которое применяется при занятиях спортом и фитнесом, а также в процессе реабилитации. MioSprut включает в себя миограф для измерения активности мышц с ЭМГ-датчиками, акселерометром и гироскопом, приложение для смартфона или компьютера, систему обработки сигналов и их визуализации. ЭМГ-датчики измеряют силу напряжения мышц во время тренировки или в процессе реабилитации и передают информацию на смартфон.

По результатам апробации специалисты ДВГАФК дали подробную обратную связь, на основании которой проводится доработка устройств.

В рамках сотрудничества стороны продолжат разрабатывать совместные проекты по приоритетным научно-инновационным направлениям, а также научные стратегии, политики и программы, сообщает пресс-служба СамГМУ.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

Теги: Медицина Самара

