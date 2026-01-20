СамГМУ и ДВГАФК будут совместно работать над развитием инноваций

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) и Дальневосточная государственная академия физической культуры (ДВГАФК) будут совместно работать над развитием инноваций. Об этом подписано соответствующее соглашение между двумя вузами.

СамГМУ и ДВГАФК объединят свои компетенции для совместной разработки и продвижения инновационных проектов в области здоровьесбережения, физической культуры и спорта. Университеты будут делиться готовыми научно-технологическими разработками и планами по их реализации.

В частности, в ДВГАФК проходила апробация разработок Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ – «умной» одежды MioBody и «умного» миографа MioSprut. «Умная» одежда представляет собой компрессионный костюм со встроенными датчиками, которые регистрируют показатели активности мышц и передают их на смартфон или планшет. Благодаря этому можно оценить эффективность выполняемых упражнений и скорректировать технику.

MioSprut – диагностическое устройство, которое применяется при занятиях спортом и фитнесом, а также в процессе реабилитации. MioSprut включает в себя миограф для измерения активности мышц с ЭМГ-датчиками, акселерометром и гироскопом, приложение для смартфона или компьютера, систему обработки сигналов и их визуализации. ЭМГ-датчики измеряют силу напряжения мышц во время тренировки или в процессе реабилитации и передают информацию на смартфон.

По результатам апробации специалисты ДВГАФК дали подробную обратную связь, на основании которой проводится доработка устройств.

В рамках сотрудничества стороны продолжат разрабатывать совместные проекты по приоритетным научно-инновационным направлениям, а также научные стратегии, политики и программы, сообщает пресс-служба СамГМУ.

