На полигоне в селе Сосновка Ставропольского района состоялись тренировочные заезды пилотов-участников Гонки чемпионов.
На полигоне в селе Сосновка всё готово к Гонке чемпионов
Александр Хинштейн сообщил, что его прооперировали после ДТП
Александр Хинштейн сообщил, что его прооперировали после ДТП
В ходе предновогодней операции «Ель» в декабре 2025 года не выявлено ни одной незаконной рубки хвойных деревьев.
Минприроды СО: о работе надзора и лесной охраны в 2025 году
22 января беседы проводились с пешеходами, выходившими на Волгу в районе Полевого спуска.
Спасатели ПСС СО провели профилактический рейд на Волге
Состояние автозимника на контроле дорожных служб: ежедневный мониторинг и оперативная работа техники.
Дорога «Шелехметь – Белые домики» продолжает работать в штатном режиме
Об этом 21 января сообщил музыкант Иван Вабищевич (Дядя Ваня), которого она продюсировала.
Умерла Инна Радаева - продюсер и редактор шоу «Голос»
В 2025 году самарский завод принял на работу свыше 50 человек, 14 студентов пришли на практику, из них 20% уже трудоустроены и сейчас совмещают работу и учебу.
Самарская компания «Логика молока» вошла в топ-100 лучших работодателей страны
Сообщение о ДТП поступило 22 января днем в  в пожарно-спасательную часть № 120 ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Сегодня в Камышлинском районе столкнулись фура КАМАЗ и Газель.
«Земский работник культуры»: по новой программе 15 специалистов получили по 1 млн рублей на переезд в  Самарскую область

154
С 2025 года в Самарской области действует еще одна программа поддержки специалистов в сфере культуры.

По новой федеральной программе «Земский работник культуры» 15 специалистов получили по 1 млн рублей на переезд в села и малые города Самарской области.

В 2025 году начала действовать программа «Земский работник культуры», направленная на решение кадрового вопроса в сфере культуры в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с численностью населения до 50 тысяч человек.
Первыми участниками программы в Самарской области стали 15 специалистов, которые переехали в районы губернии: Безенчукский, Нефтегорский, Ставропольский, Большечерниговский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Волжский, Кошкинский.
Татьяна Жукова вошла в число победителей конкурса «Земский работник культуры».

«Для меня большая честь пройти конкурсный отбор и продолжить свою профессиональную карьеру на новом месте. Когда за спиной есть поддержка, семья это одно, а когда государство поворачивается к тебе лицом, это очень окрыляет, особенно в нашей творческой профессии», – поделилась Татьяна Жукова, художественный руководитель ДК «Нефтяник» в пос. Мирный.

На конкурс было подано 29 заявлений – решением конкурсной комиссии были отобраны кандидаты, среди которых опытные работники культуры, а также молодые специалисты, например, 8 кандидатов имеют дипломы об образовании с отличием. Большинство кандидатов также отмечены благодарностями, имеют почетные грамоты министерства культуры Самарской области, Губернатора Самарской области, дипломы о достижениях на областных, межрегиональных и всероссийских конкурсах.
На местах многие муниципалитеты предоставили дополнительные меры поддержки участникам программы: надбавка за работу в сельской местности и стаж работы; компенсация части коммунальных платежей или найма жилья, предоставление служебного жилья, место в детском саду.

«Проект, который был инициирован президентом Владимиром Владимировичем Путиным – «Земский работник культуры», помог нам привлечь новые кадры. 15 специалистов пришли работать в сельскую местность – в детские школы искусств, клубы, библиотеки. Надеемся, что проект даст результат, и в этом году мы планируем получить серьезную поддержку от Министерства культуры Российской Федерации и увеличить количество специалистов до 30», – рассказала Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

С 2025 года в Самарской области действует еще одна программа поддержки специалистов в сфере культуры. В рамках региональной программы «Культурные люди» предусмотрены новые меры поддержки для преподавателей – наставников юных талантов. Каждый год на конкурсной основе будет поощряться 50 молодых специалистов и 20 педагогов детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования.

 

Фото:   минкульт СО

 

 

