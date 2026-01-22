«Земский работник культуры»: по новой программе 15 специалистов получили по 1 млн рублей на переезд в  Самарскую область

По новой федеральной программе «Земский работник культуры» 15 специалистов получили по 1 млн рублей на переезд в села и малые города Самарской области.



В 2025 году начала действовать программа «Земский работник культуры», направленная на решение кадрового вопроса в сфере культуры в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

Первыми участниками программы в Самарской области стали 15 специалистов, которые переехали в районы губернии: Безенчукский, Нефтегорский, Ставропольский, Большечерниговский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Волжский, Кошкинский.

Татьяна Жукова вошла в число победителей конкурса «Земский работник культуры».



«Для меня большая честь пройти конкурсный отбор и продолжить свою профессиональную карьеру на новом месте. Когда за спиной есть поддержка, семья это одно, а когда государство поворачивается к тебе лицом, это очень окрыляет, особенно в нашей творческой профессии», – поделилась Татьяна Жукова, художественный руководитель ДК «Нефтяник» в пос. Мирный.



На конкурс было подано 29 заявлений – решением конкурсной комиссии были отобраны кандидаты, среди которых опытные работники культуры, а также молодые специалисты, например, 8 кандидатов имеют дипломы об образовании с отличием. Большинство кандидатов также отмечены благодарностями, имеют почетные грамоты министерства культуры Самарской области, Губернатора Самарской области, дипломы о достижениях на областных, межрегиональных и всероссийских конкурсах.

На местах многие муниципалитеты предоставили дополнительные меры поддержки участникам программы: надбавка за работу в сельской местности и стаж работы; компенсация части коммунальных платежей или найма жилья, предоставление служебного жилья, место в детском саду.



«Проект, который был инициирован президентом Владимиром Владимировичем Путиным – «Земский работник культуры», помог нам привлечь новые кадры. 15 специалистов пришли работать в сельскую местность – в детские школы искусств, клубы, библиотеки. Надеемся, что проект даст результат, и в этом году мы планируем получить серьезную поддержку от Министерства культуры Российской Федерации и увеличить количество специалистов до 30», – рассказала Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.



С 2025 года в Самарской области действует еще одна программа поддержки специалистов в сфере культуры. В рамках региональной программы «Культурные люди» предусмотрены новые меры поддержки для преподавателей – наставников юных талантов. Каждый год на конкурсной основе будет поощряться 50 молодых специалистов и 20 педагогов детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования.

Фото: минкульт СО