В Большечерниговском районе обновляются ФАПы

В посёлках Поляков, Костино и Кочкиновка идёт строительство 3 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Новые ФАПы позволят жителям получать первичную медицинскую помощь в современных, комфортных условиях, соответствующих всем действующим стандартам.

"Строительство модульных ФАПов создает качественно новые условия для работы наших медработников, в том числе для молодых специалистов – участников программы «Земский фельдшер», и, самое главное, повышает доступность и комфорт получения медицинской помощи для жителей", – отметила главный врач Большечерниговской больницы Татьяна Бобошко.

На данный момент готовность каждого объекта составляет около 65%, завершены основные каркасные работы и монтаж кровли. Кроме того, в прошлом году возведены ФАПы в посёлках Исток и Аверьяновский Большечерниговского района.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2026 году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 22 ФАПа, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

