Три новых современных ФАПа строят в сёлах Борского района

Строительство ведётся в селе Широченка, посёлке имени Клары Цеткин и селе Васильевка. Ввод объектов в эксплуатацию позволит значительно повысить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для сельских жителей, а также создать комфортные условия работы для медперсонала.

На всех трёх площадках модульные конструкции уже полностью возведены, выполнены кровельные работы, смонтированы стены и полы. В настоящее время строители ведут внутреннюю отделку помещений и монтаж инженерных сетей – электрики, водоснабжения и отопления. По словам главного врача Борской больницы Николая Пастухова, завершить строительно-монтажные работы планируется весной.

"Новые ФАПы будут оснащены всем необходимым: большая часть оборудования и мебели уже поставлена. Современные здания кардинально изменят ситуацию с условиями оказания медицинской помощи в этих сёлах", - рассказал главврач.

В каждом обновленном подразделении Борской больницы будут получать помощь порядка 200 человек.

Модернизация первичного звена здравоохранения — важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО