Три новых современных ФАПа строят в сёлах Борского района

Я нашел ошибку
Главные новости:
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона
С 8 по 12 марта в Самаре в бассейне СамГТУ проходили ежегодные, уже 25-е по счету всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги».
«Принцесса Волги»: в регионе прошли всероссийские юношеские соревнования по синхронному плаванию
Начался прием заявок на конкурс художественных фотографий «Профессии будущего» для колледжей и техникумов федерального проекта «Профессионалитет».
Студенты «Профессионалитета» поборются за возможность стать лицом федеральной информационной кампании
Недавно одним из объектов проверки стал тепличный комплекс в Кинельского района. В ходе мероприятия сотрудники УВМ проверили более 30 иностранных граждан.
Сотрудники УВМ СО ведут контроль за соблюдением миграционного законодательства в регионе
Сегодня пенитенциарная система региона — это более 3 тысяч сотрудников и работников, благодаря которым ежедневно обеспечивается стабильная работа учреждений и безопасность общества.
Сегодня сотрудники УФСИН СО отмечают День работника уголовно-исполнительной системы
С июня по сентябрь в Академии «Меганом» пройдет двенадцатый образовательный сезон.
Открыта регистрация на новый сезон летних школ «Таврида.АРТ»
В апреле в Национальном центре «Россия» стартует авторский выставочный проект «Уроки географии», который превращает знакомство с Отечеством в захватывающее приключение для всей семьи.
Национальный центр «Россия» открывает «Уроки географии»: путешествие по картам великой страны
В Похвистневском районе сотрудники ГАИ СО провели со школьниками урок, посвященный безопасности дорожного движения.
ИспекторыГАИ СО и общественники провели встречу с юными жителями Похвистневского района
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.07
0.33
EUR 91.94
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Три новых современных ФАПа строят в сёлах Борского района

181
В каждом обновленном подразделении Борской больницы будут получать помощь порядка 200 человек.

Строительство ведётся в селе Широченка, посёлке имени Клары Цеткин и селе Васильевка. Ввод объектов в эксплуатацию позволит значительно повысить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для сельских жителей, а также создать комфортные условия работы для медперсонала.

На всех трёх площадках модульные конструкции уже полностью возведены, выполнены кровельные работы, смонтированы стены и полы. В настоящее время строители ведут внутреннюю отделку помещений и монтаж инженерных сетей – электрики, водоснабжения и отопления. По словам главного врача Борской больницы Николая Пастухова, завершить строительно-монтажные работы планируется весной.

"Новые ФАПы будут оснащены всем необходимым: большая часть оборудования и мебели уже поставлена. Современные здания кардинально изменят ситуацию с условиями оказания медицинской помощи в этих сёлах", - рассказал главврач.

В каждом обновленном подразделении Борской больницы будут получать помощь порядка 200 человек.

Модернизация первичного звена здравоохранения — важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО.
12 марта 2026, 14:12
Высокотехнологичная реабилитация и новый шаг к жизни для самарских ветеранов СВО
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО. Здравоохранение
234
Диетолог Поляков 9 марта в беседе с aif.ru отметил, что стоимость воды в магазинах редко отражает ее реальные свойства.
11 марта 2026, 18:28
Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, какая вода наиболее полезна для здоровья
Диетолог Поляков 9 марта в беседе с aif.ru отметил, что стоимость воды в магазинах редко отражает ее реальные свойства. Общество
464
Пациенты больницы имени В.Д. Середавина проходят экстренные обследования на новом рентгеновском оборудовании.
11 марта 2026, 16:35
Цифровой рентгеновский аппарат установлен в приемном отделении главного корпуса СОКБ им.В.Д. Середавина
Пациенты больницы имени В.Д. Середавина проходят экстренные обследования на новом рентгеновском оборудовании. Здравоохранение
639
Здравоохранение
В каждом обновленном подразделении Борской больницы будут получать помощь порядка 200 человек.
12 марта 2026  16:28
Три новых современных ФАПа строят в сёлах Борского района
181
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО.
12 марта 2026  14:12
Высокотехнологичная реабилитация и новый шаг к жизни для самарских ветеранов СВО
238
Теперь недалеко от дома: жителям Сызрани и близлежащих территорий доступны сложные операции на глазах
12 марта 2026  12:41
Теперь недалеко от дома: жителям Сызрани и близлежащих территорий доступны сложные операции на глазах
314
На работу скорой помощи в Самаре выделили 1,5 млрд рублей до 2029 года
12 марта 2026  10:29
На работу скорой помощи в Самаре выделили 1,5 млрд рублей до 2029 года
256
Пациенты больницы имени В.Д. Середавина проходят экстренные обследования на новом рентгеновском оборудовании.
11 марта 2026  16:35
Цифровой рентгеновский аппарат установлен в приемном отделении главного корпуса СОКБ им.В.Д. Середавина
640
Сегодня при 12 медучреждениях региона работают подразделения, в которых пациенты с выявленным хроническим вирусным гепатитом С получают противовирусную терапию.
11 марта 2026  16:21
Медпомощь при гепатите С стала доступнее в Самарской области
502
Медицинская помощь при гепатите С стала доступнее в Самарской области
11 марта 2026  12:32
Медицинская помощь при гепатите С стала доступнее в Самарской области
417
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
11 марта 2026  11:17
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
416
С 2024 года в программу диспансеризации включен важный анализ - скрининг на гепатит С.
10 марта 2026  17:13
Эксперт минздрава СО: диспансеризация помогает выявлять гепатит С
768
В непосредственной близости от Самары зафиксирована вспышка бешенства
10 марта 2026  12:50
В непосредственной близости от Самары зафиксирована вспышка бешенства
579
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16056
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
12 марта 2026  14:59
В Самаре Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ
241
В Самаре автовладельцев оштрафовали более чем на 300 тысяч рублей за блокирование контейнерных площадок
12 марта 2026  14:01
В Самаре автовладельцев оштрафовали более чем на 300 тысяч рублей за блокирование контейнерных площадок
397
Самара развивается: определены участки под новые школы и детские сады!
12 марта 2026  13:39
Самара развивается: определены участки под новые школы и детские сады!
253
Тольятти попал в рейтинг городов с высоким качеством жизни и обогнал Самару
12 марта 2026  12:59
Тольятти попал в рейтинг городов с высоким качеством жизни и обогнал Самару
305
Более 190 участков автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов планируется отремонтировать в 2026 году в Самаре
12 марта 2026  12:33
Более 190 участков автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов планируется отремонтировать в 2026 году в Самаре
300
Весь список