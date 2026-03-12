Школьники региона принимают участие в финале окружной Интеллектуальной олимпиады в Перми 

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 8 по 12 марта в Самаре в бассейне СамГТУ проходили ежегодные, уже 25-е по счету всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги».
«Принцесса Волги»: в регионе прошли всероссийские юношеские соревнования по синхронному плаванию
Начался прием заявок на конкурс художественных фотографий «Профессии будущего» для колледжей и техникумов федерального проекта «Профессионалитет».
Студенты «Профессионалитета» поборются за возможность стать лицом федеральной информационной кампании
Недавно одним из объектов проверки стал тепличный комплекс в Кинельского района. В ходе мероприятия сотрудники УВМ проверили более 30 иностранных граждан.
Сотрудники УВМ СО ведут контроль за соблюдением миграционного законодательства в регионе
Сегодня пенитенциарная система региона — это более 3 тысяч сотрудников и работников, благодаря которым ежедневно обеспечивается стабильная работа учреждений и безопасность общества.
Сегодня сотрудники УФСИН СО отмечают День работника уголовно-исполнительной системы
С июня по сентябрь в Академии «Меганом» пройдет двенадцатый образовательный сезон.
Открыта регистрация на новый сезон летних школ «Таврида.АРТ»
В апреле в Национальном центре «Россия» стартует авторский выставочный проект «Уроки географии», который превращает знакомство с Отечеством в захватывающее приключение для всей семьи.
Национальный центр «Россия» открывает «Уроки географии»: путешествие по картам великой страны
В Похвистневском районе сотрудники ГАИ СО провели со школьниками урок, посвященный безопасности дорожного движения.
ИспекторыГАИ СО и общественники провели встречу с юными жителями Похвистневского района
 Температура воздуха 13 марта Самаре ночью -3, -5°С, днем +4, +6°С. На дорогах местами гололедица.
13 марта в регионе без осадков, до +7°С
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Школьники региона принимают участие в финале окружной Интеллектуальной олимпиады в Перми 

201
11 марта в столице Пермского края состоялось торжественное открытие финального этапа Интеллектуальной олимпиады ПФО среди обучающихся школ и СПО. 

Вчера, 11 марта, в столице Пермского края состоялось торжественное открытие финального этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди обучающихся школ и СПО. 
12 марта в течение всего дня будут проходить конкурсные состязания окружного этапа Олимпиады. Самарскую область представляют 13 воспитанников образовательных учреждений Самарской области – победители регионального этапа Интеллектуальной олимпиады школьников: Топоров Константин (МБУ Школа №70 г.Тольятти, Тольяттинский Дворец детского и юношеского творчества), Макашов Роман, Семендеев Даниил (Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова), Форманюк Игорь, Рогов Дмитрий (Центр дополнительного образования ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный), Лордугин Артем, Гусев Вячеслав («Кванториум Жигулевская долина») и команда «Сигнумы» Самарского регионального центра для одаренных детей, которая представит Самарский регион в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». 
На торжественном открытии на  площадке школы дизайна «Точка» в Перми собрались более 200 ребят из регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. От лица полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова ребят поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев: «Сегодня мы открываем  11-ю интеллектуальную олимпиаду, мероприятие, которое ежегодно объединяет талантливых ребят из регионов Приволжья и впервые принимает гостей из Уральского федерального округа — Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Это событие становится настоящим праздником для каждого участника, позволяющим продемонстрировать свои таланты, расширить кругозор и завести полезные знакомства», – сказал Олег Машковцев.
Число участников Интеллектуальной олимпиады растет год от года. В этом сезоне в муниципальных и региональных отборочных мероприятиях приняли участие более 89 тысяч ребят, в прошлом их было 45 тысяч. Также для ребят прошла лекция Российского общества «Знание». В качестве лектора просветительской организации выступил директор АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» Геннадий Гурьянов. Он рассказал о влиянии искусственного интеллекта на общественные процессы, а также наглядно продемонстрировать возможности работы с нейросетями. 
Участники соревнований будут бороться за победы по направлениям «Решение инженерных задач», «Робототехника», «Что? Где? Когда?», «Управление БПЛА» и «Программирование БПЛА». Также для участников Олимпиады будет организовано посещение образовательных организаций и промышленных предприятий Перми. В рамках культурной программы состоится обзорная экскурсия с посещением зоопарка.
Победители Интеллектуальной олимпиады ПФО по направлениям и в командном зачете среди регионов ПФО будут названы 13 марта. Они получат дипломы, ценные призы и фирменный кубок за победу команды. Кроме того, победители и призеры всех научно-технических направлений получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в большинство вузов Приволжского федерального округа.

 

Фото: пресс-служба ПФО

