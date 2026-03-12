Поэзия и песни 60-х и 70-х годов XX столетия прозвучат в Самарской филармонии

Я нашел ошибку
С 8 по 12 марта в Самаре в бассейне СамГТУ проходили ежегодные, уже 25-е по счету всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги».
«Принцесса Волги»: в регионе прошли всероссийские юношеские соревнования по синхронному плаванию
Начался прием заявок на конкурс художественных фотографий «Профессии будущего» для колледжей и техникумов федерального проекта «Профессионалитет».
Студенты «Профессионалитета» поборются за возможность стать лицом федеральной информационной кампании
Недавно одним из объектов проверки стал тепличный комплекс в Кинельского района. В ходе мероприятия сотрудники УВМ проверили более 30 иностранных граждан.
Сотрудники УВМ СО ведут контроль за соблюдением миграционного законодательства в регионе
Сегодня пенитенциарная система региона — это более 3 тысяч сотрудников и работников, благодаря которым ежедневно обеспечивается стабильная работа учреждений и безопасность общества.
Сегодня сотрудники УФСИН СО отмечают День работника уголовно-исполнительной системы
С июня по сентябрь в Академии «Меганом» пройдет двенадцатый образовательный сезон.
Открыта регистрация на новый сезон летних школ «Таврида.АРТ»
В апреле в Национальном центре «Россия» стартует авторский выставочный проект «Уроки географии», который превращает знакомство с Отечеством в захватывающее приключение для всей семьи.
Национальный центр «Россия» открывает «Уроки географии»: путешествие по картам великой страны
В Похвистневском районе сотрудники ГАИ СО провели со школьниками урок, посвященный безопасности дорожного движения.
ИспекторыГАИ СО и общественники провели встречу с юными жителями Похвистневского района
 Температура воздуха 13 марта Самаре ночью -3, -5°С, днем +4, +6°С. На дорогах местами гололедица.
13 марта в регионе без осадков, до +7°С
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Поэзия и песни 60-х и 70-х годов XX столетия прозвучат в Самарской филармонии

200
14 марта в 17:00 в Самарской фолармонии прозвучат стихотворения и песни на стихи поэтов эпохи Ю.Визбора, эпохи Ю.Визбора, Е.Евтушенко, А.Вознесенского, В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Р.Рождественского и других.

Старые добрые песни второй половины ХХ века с каждым годом пользуются всё большей популярностью. Секрет их творческого долголетия прост – они мелодичны, стихи, на которые они написаны, наполнены простыми человеческими идеалами и чувствами – любовью, преданностью, добротой и дружбой.

В новой программе "Старая плавтинка" прозвучат стихотворения и песни на стихи поэтов той эпохи – Ю.Визбора, Е.Евтушенко, А.Вознесенского, В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Р.Рождественского и других.

Исполнители – артисты ОЛИМП Самарской филармонии, лауреаты всероссийских и международных конкурсов:
Инесса Балабек (меццо-сопрано)
Сергей Коргулев (тенор)
Михаил Кузнецов (художественное слово)
Екатерина Епифанова (художественное слово)
Николай Фефилов (фортепиано)
Валерий Ксенофонтов (гитара)
Анна Хромова (аккордеон)
Сергей Савельев (ударные)

Режиссер-постановщик – заслуженный артист РФ Сергей Куранов.

 14 марта в 17:00 в Самарской фолармонии

12+

 

Фото:  pxhere.com

 

 

