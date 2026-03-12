Поэзия и песни 60-х и 70-х годов XX столетия прозвучат в Самарской филармонии

Старые добрые песни второй половины ХХ века с каждым годом пользуются всё большей популярностью. Секрет их творческого долголетия прост – они мелодичны, стихи, на которые они написаны, наполнены простыми человеческими идеалами и чувствами – любовью, преданностью, добротой и дружбой.
В новой программе "Старая плавтинка" прозвучат стихотворения и песни на стихи поэтов той эпохи – Ю.Визбора, Е.Евтушенко, А.Вознесенского, В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Р.Рождественского и других.
Исполнители – артисты ОЛИМП Самарской филармонии, лауреаты всероссийских и международных конкурсов:
Инесса Балабек (меццо-сопрано)
Сергей Коргулев (тенор)
Михаил Кузнецов (художественное слово)
Екатерина Епифанова (художественное слово)
Николай Фефилов (фортепиано)
Валерий Ксенофонтов (гитара)
Анна Хромова (аккордеон)
Сергей Савельев (ударные)
Режиссер-постановщик – заслуженный артист РФ Сергей Куранов.
14 марта в 17:00 в Самарской фолармонии
12+
Фото: pxhere.com