Поэзия и песни 60-х и 70-х годов XX столетия прозвучат в Самарской филармонии

Старые добрые песни второй половины ХХ века с каждым годом пользуются всё большей популярностью. Секрет их творческого долголетия прост – они мелодичны, стихи, на которые они написаны, наполнены простыми человеческими идеалами и чувствами – любовью, преданностью, добротой и дружбой.



В новой программе "Старая плавтинка" прозвучат стихотворения и песни на стихи поэтов той эпохи – Ю.Визбора, Е.Евтушенко, А.Вознесенского, В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Р.Рождественского и других.



Исполнители – артисты ОЛИМП Самарской филармонии, лауреаты всероссийских и международных конкурсов:

Инесса Балабек (меццо-сопрано)

Сергей Коргулев (тенор)

Михаил Кузнецов (художественное слово)

Екатерина Епифанова (художественное слово)

Николай Фефилов (фортепиано)

Валерий Ксенофонтов (гитара)

Анна Хромова (аккордеон)

Сергей Савельев (ударные)



Режиссер-постановщик – заслуженный артист РФ Сергей Куранов.

14 марта в 17:00 в Самарской фолармонии

12+

Фото: pxhere.com