Врач-терапевт рассказал самарцам, как подготовиться ко второй волне морозов

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:



"Готовиться к холодам нужно заранее и системно:



Выбирайте теплую одежду исходя из принципа слоев. Нижний слой - отводит влагу (термобелье или футболка), средний - греет (флис, свитер) верхний - защищает от ветра и осадков (мембранная или пуховая куртка).



Надевайте шапку, поскольку через голову уходит до 30% тепла. Не забывайте про носки и термостельки,



Обувь должна быть непромокаемая, на толстой подошве без каблука и с запасом по размеру, чтобы не нарушать кровообращение.



Сведите к минимуму прогулки при температуре -25°C и ниже. Особенно это касается детей и пожилых людей.



Употребляйте теплую, сытную еду и горячие напитки. Имбирь, корица, мед, бульоны помогут противостоять холодам. Помните: алкоголь на морозе — опасный враг, он создает иллюзию тепла, но ускоряет переохлаждение".

Фото: минздрав СО