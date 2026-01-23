Я нашел ошибку
Главные новости:
На Почте Самарской области большинство сотрудниц с именем Татьяна работают почтальонами
На Почте Самарской области большинство сотрудниц с именем Татьяна работают почтальонами
в Приволжье мужчина украл телефон у бывшей избранницы
В Приволжье мужчина украл телефон у бывшей избранницы
В Самаре услугами самозанятых пользуются 18% компаний
В Самаре услугами самозанятых пользуются 18% компаний
Крупный сбой в работе интернета произошёл 22 января в Промышленном районе Самары
Крупный сбой в работе интернета произошёл 22 января в Промышленном районе Самары
США официально вышли из ВОЗ, не заплатив $260 млн долга
США официально вышли из ВОЗ, не заплатив $260 млн долга
Самарские пчёлы и пчеловоды хотят свой праздник
Самарские пчёлы и пчеловоды хотят свой праздник
Подозрительный пешеход в Тольятти оказался наркодилером
Подозрительный пешеход в Тольятти оказался наркодилером
В рамках акции «Студенческий десант» сызранские транспортные полицейские встретились со студентами
В рамках акции «Студенческий десант» сызранские транспортные полицейские встретились со студентами
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.04
-1.48
EUR 88.79
-1.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач назвала способ выявить дефицит витаминов зимой

139
Врач назвала способ выявить дефицит витаминов зимой

Кандидат медицинских наук, врач, клинический фармаколог Татьяна Молостова рассказала, как заподозрить дефицит витаминов зимой.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 22 января, специалист предупредила, что неприятные симптомы в холодное время года нередко связаны с дефицитом витаминов и минералов. По ее словам, насторожить должны повышенная утомляемость даже при привычных нагрузках, апатия и снижение мотивации.

Она пояснила, что организм может подавать и более конкретные сигналы: при нехватке железа ухудшается состояние кожи, волос и ногтей, а дефицит магния может проявляться судорогами в ногах и синдромом «беспокойных ног». Эксперт также отметила, что длительно незаживающие трещины в уголках рта могут указывать на дефициты и требуют точечных анализов — на витамин D, ферритин и витамин B12 — с обязательной консультацией специалиста, пишут "Известия".

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В новогодние праздники в Клиниках СамГМУ спасли девушку сразу с несколькими опасными осложнениями
23 января 2026  10:42
В новогодние праздники в Клиниках СамГМУ спасли девушку сразу с несколькими опасными осложнениями
24
Врач назвала способ выявить дефицит витаминов зимой
23 января 2026  09:16
Врач назвала способ выявить дефицит витаминов зимой
139
С 2025 года в Самарской области действует еще одна программа поддержки специалистов в сфере культуры.
22 января 2026  17:59
«Земский работник культуры»: по новой программе 15 специалистов получили по 1 млн рублей на переезд в  Самарскую область
449
Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, что готовиться к холодам нужно заранее и системно.
22 января 2026  17:41
Врач-терапевт рассказал самарцам, как подготовиться ко второй волне морозов
422
В Отрадненской больнице завершается ремонт терапевтического корпуса и поставлен новый компьютерный томограф.
22 января 2026  17:16
Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе  Отрадненской больницы
436
Услугу записи к врачу через Max запустили в двух третях регионов России
22 января 2026  09:10
Услугу записи к врачу через Max запустили в двух третях регионов России
351
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
21 января 2026  19:41
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
668
В СамГМУ снова зарегистрировали рекордное количество объектов интеллектуальной собственности
21 января 2026  11:02
В СамГМУ снова зарегистрировали рекордное количество объектов интеллектуальной собственности
441
СамГМУ и ДВГАФК будут делиться готовыми научно-технологическими разработками и планами по их реализации.
20 января 2026  17:49
СамГМУ и ДВГАФК будут совместно работать над развитием инноваций
627
Получать необходимую медпомощь в поселке Пригорки Исаклинского района смогут порядка 100 местных жителей.
20 января 2026  16:58
В поселке Пригорки Исаклинского района завершено строительство современного ФАПа
637
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15900
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
401
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
658
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
544
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
474
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
443
Весь список