Врач назвала способ выявить дефицит витаминов зимой

Кандидат медицинских наук, врач, клинический фармаколог Татьяна Молостова рассказала, как заподозрить дефицит витаминов зимой.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 22 января, специалист предупредила, что неприятные симптомы в холодное время года нередко связаны с дефицитом витаминов и минералов. По ее словам, насторожить должны повышенная утомляемость даже при привычных нагрузках, апатия и снижение мотивации.

Она пояснила, что организм может подавать и более конкретные сигналы: при нехватке железа ухудшается состояние кожи, волос и ногтей, а дефицит магния может проявляться судорогами в ногах и синдромом «беспокойных ног». Эксперт также отметила, что длительно незаживающие трещины в уголках рта могут указывать на дефициты и требуют точечных анализов — на витамин D, ферритин и витамин B12 — с обязательной консультацией специалиста, пишут "Известия".