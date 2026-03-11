Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти добились освобождения индивидуальным предпринимателем самовольно захваченного участка
Netflix и Spotify стали доступны через домашний интернет Билайн
В Самаре увеличат до 420 млн рублей финансирование программ поддержки молодых семей
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
В 2026 году «Т Плюс» выполнит реконструкцию более 15 километров теплотрасс в Самаре
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
Для самарцев прозвучит музыка Китая
Самарские энергетики напоминают о соблюдении мер безопасности в связи с приближением весеннего паводка
В Самарский зоопарк передали конфискованную у частного владельца львицу

138
В Самарский зоопарк передали конфискованную у частного владельца львицу

Молодую львицу по кличке Сабра передали в Самарский зоопарк после конфискации у частного владельца. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

Животное возрастом около 10–11 месяцев незаконно содержалось у жителя Махачкалы. По решению суда и на основании материалов Северо-Кавказского управления Росприроднадзора львицу изъяли.

Львы входят в перечень животных, запрещенных к содержанию у частных лиц, а также охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).

По решению ведомства Сабру передали в Самарский зоопарк. В учреждении сообщили, что животное хорошо перенесло дорогу и сейчас адаптируется к новым условиям содержания, пишет Самара-МК.

Фото Росприроднадзор

