В Самарский зоопарк передали конфискованную у частного владельца львицу

Молодую львицу по кличке Сабра передали в Самарский зоопарк после конфискации у частного владельца. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

Животное возрастом около 10–11 месяцев незаконно содержалось у жителя Махачкалы. По решению суда и на основании материалов Северо-Кавказского управления Росприроднадзора львицу изъяли.

Львы входят в перечень животных, запрещенных к содержанию у частных лиц, а также охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).

По решению ведомства Сабру передали в Самарский зоопарк. В учреждении сообщили, что животное хорошо перенесло дорогу и сейчас адаптируется к новым условиям содержания, пишет Самара-МК.

Фото Росприроднадзор