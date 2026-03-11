Самарские энергетики напоминают о соблюдении мер безопасности в связи с приближением весеннего паводка

Специалисты филиала «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» проводят подготовку к прохождению весеннего половодья.

К началу снеготаяния энергетики филиала готовят спецтехнику, транспорт, технику высокой проходимости.

В период весеннего пропуска талых вод возникает возможность подтопления объектов электроэнергетики, что приводит к увеличению рисков и опасности поражения электрическим током при приближении к ним.

Энергетики филиала «Самарские РС» напоминают, что в период половодья запрещается:

– приближаться к подтопленным объектам электроэнергетики, в том числе опорам линий электропередачи (ЛЭП) – на расстояние ближе 25 м;

– двигаться по водоемам (в том числе образованным паводковыми водами) в местах пересечения с ЛЭП при расстояниях от проводов ЛЭП до плавсредств, перевозимых грузов, применяемых средств и приспособлений, а также людей – менее 5 м;

– проводить любые работы в охранной зоне ЛЭП без согласования с их владельцами.

Обо всех случаях повреждений ЛЭП просьба сообщать в оперативно-диспетчерские службы по месту нахождения ЛЭП, по единому телефону контакт-центра: 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 – для мобильных телефонов.