Десятки тысяч россиян не могут покинуть Таиланд, Шри-Ланку и Мальдивы

Десятки тысяч российских путешественников все еще остаются в Таиланде, на Шри-Ланке и Мальдивах из-за геополитической ситуации. Нынешние вывозные рейсы не равно эвакуационные. В последний раз эвакуационные были в пандемию: бесплатные для пассажиров перевозчика и по фиксированным ценам для тех, кто приобретал билеты на эти рейсы. Сейчас это работает так: авиакомпании летают с односторонней загрузкой и вывозят своих пассажиров по ранее оформленным билетам, а еще продают оставшиеся места значительно дороже изначальной стоимости. И распространяется это только на страны Ближнего Востока: такие рейсы выполнялись из ОАЭ, Катара и Омана.

Самая сложная ситуация сохраняется на стыковочных рейсах из третьих стран, потому что из них вывозных рейсов не было, нет и не будет. А там застряло большинство. На Шри-Ланке, например, 3,5 тысячи, в Таиланде — около 10 тысяч. Есть застрявшие и на Мальдивах, и на Сейшелах, и на Маврикии. Ряд авиакомпаний приняли решение осуществлять транзитные рейсы. Их очень мало, и на дополнительные рейсы тарифы выросли в два-три раза: средняя цена на текущие даты варьируется от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, это на одного экономклассом в одну сторону.

Эксперты отмечают, что эвакуация могла бы быть выходом из ситуации. Но с учетом того, что из Таиланда и так много транзитных рейсов, это нецелесообразно, пишет БФМ.