Пахмутова сыграла на юбилейном вечере Зацепина в Большом театре

Народный артист России Александр Зацепин, которому во вторник исполнилось 100 лет, и народная артистка СССР Александра Пахмутова вместе сыграли "Песню про зайцев" из кинокартины "Бриллиантовая рука" на юбилейном вечере в Большом театре, передает корреспондент РИА Новости.

"За одним роялем две легенды: Александр Зацепин - 100 (лет - ред.) и Александра Пахмутова - 96 (лет - ред.)", - произнес ведущий мероприятия Андрей Малахов.

Публика тепло встретила Пахмутову, ее выход на сцену сопровождался бурными аплодисментами, которые не смолкали несколько минут.

Вместе с композиторами известные произведения также исполнил российский пианист, победитель международного конкурса молодых музыкантов "Евровидение-2018" Иван Бессонов.

"За другой рояль пригласим пианиста, которому 23 года, но это один из лучших пианистов нашей страны. Вот такая связь поколений", - сказал ведущий.

Зацепин 10 марта отмечает юбилей, ему исполняется 100 лет. В Большом театре в его честь проходит юбилейный вечер "Век Зацепина". За свою жизнь он написал свыше 300 произведений. Его музыка играет более, чем в сотне фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа.

