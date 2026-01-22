Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе  Отрадненской больницы

Врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов совместно с главным врачом Отрадненской городской больницы Ириной Назаркиной проконтролировали ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе. Капитальный ремонт проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина и за счет средств областного бюджета.

«Модернизация лечебного корпуса позволит обеспечить доступность и качество медицинской помощи для более чем 40 тысяч жителей Отрадного. Подразделение рассчитано на 60 коек. На первом этаже также будет размещено неврологическое отделение и кабинеты функциональной диагностики, на втором –терапия», - подчеркнул Андрей Орлов.

В отделении проведены общестроительные работы, обновлены системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Во время ремонта первого этажа поставили новые противопожарные двери с механизмом, который позволяет быстро и безопасно выйти из помещения в экстренных ситуациях. Он обеспечивает лёгкое открытие двери изнутри, в то время как снаружи дверь может оставаться закрытой. Благодаря организованному в рамках капитального ремонта переходу, который будет соединять приемное и терапевтическое отделения, изменится маршрутизация пациентов внутри лечебного учреждения.

«Все двери в палатах расширены, что обеспечивает свободное перемещение на коляске. В просторных палатах для удобства пациентов оборудован санузел и душевая, в том числе для маломобильных граждан, к каждой кровати подведен кислород, индивидуальный свет и кнопка, сигнал которой выведен на пост медсестры и в процедурный кабинет», - рассказала главный врач больницы.

Кроме того, специалисты ознакомились и с работой высокотехнологичного оборудования. В конце 2025 года за счет средств областного бюджета был установлен 32-х срезовый компьютерный томограф, на котором в ближайшее время начнут проводить исследования жителям, в том числе выявлять онкологические заболевания и острые нарушения кровообращения на раннем этапе.

«Для жителей Отрадного создаются комфортные условия, где они могут получать необходимую медицинскую помощь. Обновлены не только палаты для пациентов, но и рабочие места для сотрудников. В настоящее время выполняется ремонт фасада здания, - отметил руководитель ведомства. - Мы обсудили дальнейшие планы по ремонту следующего корпуса, в котором разместится реабилитационное подразделение. В рамках нацпроекта мы уделяем большое внимание комплексному подходу для оказания медицинской помощи, в том числе создаем комфортные, современные и безопасные условия не только жителям Отрадного, но и близлежащих территорий».

Модернизация первичного звена здравоохранения проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина. В 2026 году в регионе планируется провести капитальный ремонт на 8 объектах стационарных и поликлинических отделений.

Фото: минздрав СО