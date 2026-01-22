Я нашел ошибку
За 2025 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано около 5 500 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Самаре транспортная полиция подвела итоги работы за 2025 год
В Отрадненской больнице завершается ремонт терапевтического корпуса и поставлен новый компьютерный томограф.
Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе  Отрадненской больницы
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
В преддверии Дня российской науки в регионе будет запущен первый научно-популярный маршрут «Крылья науки».
В Самарской области будет запущен уникальный туристический маршрут «Крылья науки»
6 января 2026 года в многоквартирном доме, расположенном по пр. Карла Маркса в Сызрани, произошла коммунальная авария.
Возбуждено уголовное дело против сызранской УК из-за аварии в доме, жители которого остались без тепла
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня.
Более 5 тысяч выпускников самарских школ до 2 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к поисковому добровольчеству.
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
Участникам предстояло проявить эрудицию, ведь вместо привычных строк песен перед ними были загадки в виде картинок, символов и ребусов, по которым нужно было определить известную мелодию.
В ИК-15 УФСИН СО прошла музыкальная викторина «Угадай мелодию»
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе  Отрадненской больницы

109
В Отрадненской больнице завершается ремонт терапевтического корпуса и поставлен новый компьютерный томограф.

Врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов совместно с главным врачом Отрадненской городской больницы Ириной Назаркиной проконтролировали ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе. Капитальный ремонт проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина и за счет средств областного бюджета.

«Модернизация лечебного корпуса позволит обеспечить доступность и качество медицинской помощи для более чем 40 тысяч жителей Отрадного. Подразделение рассчитано на 60 коек. На первом этаже также будет размещено неврологическое отделение и кабинеты функциональной диагностики, на втором –терапия», - подчеркнул Андрей Орлов.

В отделении проведены общестроительные работы, обновлены системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Во время ремонта первого этажа поставили новые противопожарные двери с механизмом, который позволяет быстро и безопасно выйти из помещения в экстренных ситуациях. Он обеспечивает лёгкое открытие двери изнутри, в то время как снаружи дверь может оставаться закрытой. Благодаря организованному в рамках капитального ремонта переходу, который будет соединять приемное и терапевтическое отделения, изменится маршрутизация пациентов внутри лечебного учреждения.

«Все двери в палатах расширены, что обеспечивает свободное перемещение на коляске. В просторных палатах для удобства пациентов оборудован санузел и душевая, в том числе для маломобильных граждан, к каждой кровати подведен кислород, индивидуальный свет и кнопка, сигнал которой выведен на пост медсестры и в процедурный кабинет», - рассказала главный врач больницы.

Кроме того, специалисты ознакомились и с работой высокотехнологичного оборудования. В конце 2025 года за счет средств областного бюджета был установлен 32-х срезовый компьютерный томограф, на котором в ближайшее время начнут проводить исследования жителям, в том числе выявлять онкологические заболевания и острые нарушения кровообращения на раннем этапе.

«Для жителей Отрадного создаются комфортные условия, где они могут получать необходимую медицинскую помощь. Обновлены не только палаты для пациентов, но и рабочие места для сотрудников. В настоящее время выполняется ремонт фасада здания, - отметил руководитель ведомства. - Мы обсудили дальнейшие планы по ремонту следующего корпуса, в котором разместится реабилитационное подразделение. В рамках нацпроекта мы уделяем большое внимание комплексному подходу для оказания медицинской помощи, в том числе создаем комфортные, современные и безопасные условия не только жителям Отрадного, но и близлежащих территорий».

Модернизация первичного звена здравоохранения проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина. В 2026 году в регионе планируется провести капитальный ремонт на 8 объектах стационарных и поликлинических отделений.

 

Фото:  минздрав СО

Здравоохранение
Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, что готовиться к холодам нужно заранее и системно.
22 января 2026  17:41
Врач-терапевт рассказал самарцам, как подготовиться ко второй волне морозов
10
В Отрадненской больнице завершается ремонт терапевтического корпуса и поставлен новый компьютерный томограф.
22 января 2026  17:16
Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе  Отрадненской больницы
109
Услугу записи к врачу через Max запустили в двух третях регионов России
22 января 2026  09:10
Услугу записи к врачу через Max запустили в двух третях регионов России
254
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
21 января 2026  19:41
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
536
В СамГМУ снова зарегистрировали рекордное количество объектов интеллектуальной собственности
21 января 2026  11:02
В СамГМУ снова зарегистрировали рекордное количество объектов интеллектуальной собственности
375
СамГМУ и ДВГАФК будут делиться готовыми научно-технологическими разработками и планами по их реализации.
20 января 2026  17:49
СамГМУ и ДВГАФК будут совместно работать над развитием инноваций
573
Получать необходимую медпомощь в поселке Пригорки Исаклинского района смогут порядка 100 местных жителей.
20 января 2026  16:58
В поселке Пригорки Исаклинского района завершено строительство современного ФАПа
584
Новая мера поддержки, которая введена в 2025 году, уже помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов
20 января 2026  14:38
В Тольятти 15 врачей, переехавших на работу из других регионов, получили 1 млн рублей
593
Названо допустимое количество чашек чая в день
20 января 2026  12:19
Названо допустимое количество чашек чая в день
399
Зная свою приблизительную норму калорий с учётом возраста, пола, веса и активности, можно создать дефицит калорий для снижения веса или его поддержания.
19 января 2026  15:29
Самарский медик рассказала, как подсчет калорий формирует здоровые привычки
641
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15895
В центре внимания
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
409
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
427
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
398
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
385
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
401
