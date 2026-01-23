«Жигулёвская долина»: на очередном заседании Клуба резидентов прозвучала важная информация для стартапов

22 января в технопарке «Жигулёвская долина» в 49-й раз состоялось заседание Клуба резидентов. Это традиционный формат знакомства, с которого начинается путь инновационных компаний-резидентов.

Напомним, что в конце прошлого года состоялся экспертный совет технопарка во главе с врио заместителя председателя правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павлом Финком. По его результатам девять проектов получили статус резидента «Жигулёвской долины».

Обращаясь к участникам Клуба резидентов, директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко отметил: «Мы рады приветствовать новых участников в экосистеме инноваций, которая поддерживает высокотехнологические стартапы. Наша миссия — помочь вашим идеям получить признание. Надеемся, вам будет комфортно в периметре технопарка, а наша поддержка приведёт ваши проекты к успеху».

На заседании Клуба резидентов прозвучала важная и полезная информация для стартапов. Заместитель директора технопарка Игорь Смирнов в своём выступлении детально остановился на дорожной карте инновационного проекта. Возможности технологической поддержки резидентов были представлены Региональным центром инжиниринга Самарской области. Источникам финансирования проектов и новым институциям в экосистеме поддержки посвятил выступление заместитель директор технопарка Андрей Беляев.

Возможности для сотрудников и гостей технопарка презентовали представители технопарка и сервисных партнёров.

Клуб резидентов – это всегда нетворкинг, во время которого коллеги-резиденты делятся своими наработками и возможностями с технопредпринимателями, только начинающими путь. Контент-агентство «GenerationMedia» и компания «Единый центр интеллектуальной собственности» сделали специальные предложения по сотрудничеству.

В завершении заседания Клуба новые резиденты представили свои проекты по следующим тематическим направлениям: космические технологии и транспортные системы; информационные и телекоммуникационные технологии; химия и разработка новых материалов; биотехнологии и медицина; энергоэффективность и энергосбережение. Отметим также, что новые проекты представили резиденты-старожилы технопарка: компании «А 78 ХИМ» (проект «Сегментный наполнитель автомобильной покрышки безвоздушного колеса» и «МОНТЕГРАЦИЯ» (проект «ПАК Здоровье» – программно-аппаратный комплекс для оценки состояния здоровья человека»).

Сергей Корженовский, генеральный директор ООО «Би Эко Систем асинхронные мотор–колёса» (проект «Разработка энергоэффективного многороторного электродвигателя со встроенным силовым модулем инвертора и оптическим управлением»):

«Мы стали резидентами технопарка, в первую очередь, для поиска инвесторов, потому что нашему проекту необходима финансовая поддержка. Во-вторых, у нас есть потребность в точных и объективных маркетинговых исследованиях, которые позволят верно позиционировать продукт. Третий момент, который я хочу выделить, – это патентные услуги, которые актуальны для нашего проекта. И, конечно, статус резидента открывает доступ к эффективному взаимодействию с другими компаниями-резидентами «Жигулёвской долины». Среди них есть профессионалы именно по тем направлениям, которые требуются для развития нашего проекта. Сегодня на Клубе резидентов мы уже наладили новые контакты».

Геннадий Никифоров, генеральный директор компании «ТЕХНОБАЗИС» (проект «Авиационный поршневой ДВС с повышенной удельной мощностью, обеспеченной высокой долей магниевых сплавов в конструкции»):

«Команда нашего проекта занимается созданием нового двигателя с использованием новых технологий. Я не для красного словца называю технопарк «Жигулёвская долина» местом силы. В течение последних пяти лет мне удалось уже реализовать несколько проектов с участием компаний-резидентов. В технопарке созданы возможности для эффективной коллаборации между резидентами, работает экосистема поддержки. Здесь люди работают не за страх, а за совесть. Для реализации проекта нужны инвестиции, индустриальные партнёры. И в технопарке, я уверен, мы сумеем всё это получить».

Развитие технологических проектов в регионе – одна из задач, обозначенных губернатором Вячеславом Федорищевым. Для резидентов «Жигулёвской долины» открывается доступ к инфраструктуре технопарка и мерам поддержки. Это размещение в полностью оборудованных офисных, производственных и лабораторных помещениях; проведение деловых и образовательных мероприятий в конгресс-центре технопарка; информационное и консультационное сопровождение проектов; содействие в регистрации объектов интеллектуальной собственности; персональный проектный менеджер, который помогает комфортно решать возникающие вопросы.

«Жигулёвская долина» является региональным оператором Фонда «Сколково», региональный партнёром АНО «Агентство по технологическому развитию»; в технопарке работает региональный представитель Фонда содействия инновациям. Эффективно развивать проекты резидентов с крупными индустриальными партнёрами помогает сотрудничество технопарка с Центром поддержки инжиниринга и инноваций, а также с Фондом поддержки технологического предпринимательства Самарской области.

Следующее заседание Клуба резидентов технопарка станет юбилейным и пройдёт в специальном праздничном формате.

По вопросам поддержки технологических стартапов и получения статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» можно обращаться по единому номеру технопарка 8 (8482) 93-00-93.

Фото предоставлено пресс-службой технопарка