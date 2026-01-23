Приглашаем на Кубок Самарской области по танцевальному спорту!

В следующие выходные в Самаре состоятся ежегодные соревнования по танцевальному спорту - Кубок Самарской области «Жемчужина Поволжья».

Лучшие танцевальные пары нашего региона и других субъектов России продемонстрируют мастерство спортивного бального танца.

Насладитесь эстетикой, изяществом каждого движения и невероятной энергией победы. Вход для зрителей свободный!

6+

Самара, «МТЛ-Арена»

31 января | 19:00

1 февраля | 19:30

