Команда Самарской области одержала 4 победы и вышла в финал, где уступила соперницам из Москвы.
Сборная регионе стала серебряным призером полуфинала первенства России по волейболу U-16
25 января Ирина Волгина пояснила, что у здорового человека продукты, не содержащие токсичных веществ, не могут вызвать отечность.
Врач рассказала о продуктах, которые провоцируют отеки 
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Американский врач Уильям Фейги скончался в субботу 24 января  вечером у себя дома в Атланте. Ему было 89 лет.
Умер американский врач Уильям Фейги, разработавший стратегию вакцинации от оспы
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение
Мастер-классы провели Алексей Лезин, Вахид Аббасов и Ильдар Минсафин.
В Тольятти состоялся мастер-класс по боксу
Капитан полиции Валерий Семенов рассказал о работе кинологов и со своей напарницей бельгийской овчаркой продемонстрировали выполнение команд инспектора-кинолога.
Самарские транспортные полицейские поводят профориентацию молодежи
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
166
Роспотребнадзор призвал россиян, путешествующих в Индию и Юго-Восточную Азию, соблюдать меры профилактики на фоне вспышки вируса Нипах. Случаев заболевания в России не выявлено, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Туристам рекомендуют избегать контактов с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептики, мыть фрукты и овощи перед едой и не пить воду из сомнительных источников. При появлении высокой температуры, кашля или сильной головной боли следует немедленно обратиться к врачу.

Вирус Нипах передается человеку от животных — свиней или летучих мышей, а также через зараженную пищу и от человека к человеку. Вспышки регулярно фиксируются в Индии и странах Юго-Восточной Азии.

Ситуация находится под контролем, заверило ведомство. Россия располагает запасом тест-систем для выявления вируса, а на пограничных пунктах работает система "Периметр", отслеживающая состояние здоровья въезжающих в режиме реального времени.

По данным The Economic Times, вспышку зафиксировали недалеко от Калькутты. Власти подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия, среди пострадавших — медработники. На карантине находятся около 100 контактировавших с больными. В 2023–2024 годах вспышки вируса также происходили в штате Керала, где от инфекции погибли два человека, пишет Смотрим.

Здравоохранение
25 января 2026  15:58
166
Неинвазивный тест для беременных на аномалии ребенка можно будет сдать бесплатно
25 января 2026  11:12
Неинвазивный тест для беременных на аномалии ребенка можно будет сдать бесплатно
253
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
24 января 2026  21:06
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
522
Зав. отделением Самарского кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов подчеркнул, что косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную и защитную функции.
23 января 2026  16:39
Самарский врач-дерматовенеролог рассказал, как защитить кожу зимой
666
В посёлках Поляков, Костино и Кочкиновка идёт строительство 3 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета.
23 января 2026  14:37
В Большечерниговском районе обновляются ФАПы
643
В новогодние праздники в Клиниках СамГМУ спасли девушку сразу с несколькими опасными осложнениями
23 января 2026  10:42
В новогодние праздники в Клиниках СамГМУ спасли девушку сразу с несколькими опасными осложнениями
459
Врач назвала способ выявить дефицит витаминов зимой
23 января 2026  09:16
Врач назвала способ выявить дефицит витаминов зимой
463
С 2025 года в Самарской области действует еще одна программа поддержки специалистов в сфере культуры.
22 января 2026  17:59
«Земский работник культуры»: по новой программе 15 специалистов получили по 1 млн рублей на переезд в  Самарскую область
688
Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, что готовиться к холодам нужно заранее и системно.
22 января 2026  17:41
Врач-терапевт рассказал самарцам, как подготовиться ко второй волне морозов
648
В Отрадненской больнице завершается ремонт терапевтического корпуса и поставлен новый компьютерный томограф.
22 января 2026  17:16
Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе  Отрадненской больницы
664
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15907
В центре внимания
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
450
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
229
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
556
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
509
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
545
Весь список