Болельщики ПФК «Крылья Советов» запустили акцию помощи клубу
Выезжаете за город в выходные? Проверьте автомобиль и возьмите с собой теплые вещи
Задержан президент федерации бокса Самарской области
В России могут начать выплачивать студентам 13-ю стипендию
В Приволжском районе водитель КамАЗа без прав сел за руль
В Совфеде предложили сделать отечественный аналог "Диснейленда"
В Сызрани 23 января 18-летний водитель врезался в иномарку и сам пострадал
В Самарском районе Самары водитель сбил пешехода
В мороз по улице Самары разгуливал слон

284
В мороз по улице Самары разгуливал слон

Вечером пятницы 23 января в сильный мороз в центре Самары заметили гуляющего слона. Изумленные горожане поспешили снять диковинное зрелище на видео.

Слон отправился гулять по улице Молодогвардейской в сторону сквера «Шанхай». Все произошло около десяти вечера.

Позже слона поймали. Дрессировщикам пришлось ласково уговаривать животное и сопровождать его обратно к зданию цирка через дорогу. Немногочисленные автомобилисты почтительно пропускали необычного пешехода. Да он и не нарушал правил дорожного движения: чинно шел на зеленый сигнал светофора.

Некоторые самарцы предположили, что это может быть необычная промо-акция: в Самарский государственный цирк имени Олега Попова как раз скоро должен представить зрителям новое шоу, пишет 63.ру. 

Надеемся, что животное не простудилось.

Фото: скриншот видео MASH / T.me

Теги: В центре внимания

Новости по теме
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026, 12:17
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов. Общество
410
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026, 11:40
По версии следствия, он лоббировал интересы подконтрольных организатору преступной группы двух ООО. Происшествия
384
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026, 17:10
Хиштейн пояснил, что машину занесло из-за сложных погодных условий и выбросило с трассы. Других участников аварии нет. В стране
540
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
279
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
414
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
387
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
542
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
1368
