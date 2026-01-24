В мороз по улице Самары разгуливал слон

Вечером пятницы 23 января в сильный мороз в центре Самары заметили гуляющего слона. Изумленные горожане поспешили снять диковинное зрелище на видео.

Слон отправился гулять по улице Молодогвардейской в сторону сквера «Шанхай». Все произошло около десяти вечера.

Позже слона поймали. Дрессировщикам пришлось ласково уговаривать животное и сопровождать его обратно к зданию цирка через дорогу. Немногочисленные автомобилисты почтительно пропускали необычного пешехода. Да он и не нарушал правил дорожного движения: чинно шел на зеленый сигнал светофора.

Некоторые самарцы предположили, что это может быть необычная промо-акция: в Самарский государственный цирк имени Олега Попова как раз скоро должен представить зрителям новое шоу, пишет 63.ру.

Надеемся, что животное не простудилось.

Фото: скриншот видео MASH / T.me