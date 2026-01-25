Умер американский врач Уильям Фейги, разработавший стратегию вакцинации от оспы

Американский врач Уильям Фейги, разработавший стратегию по вакцинации от оспы, благодаря которой болезнь была искоренена в 1970-х годах, скончался в возрасте 89 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

"Уильям Фейги, разработавший стратегию, которая поспособствовала искоренению оспы в 1970-х годах, (что стало – ред.) одним из величайших триумфов общественного здравоохранения в мире… скончался в субботу вечером у себя дома в Атланте. Ему было 89 лет", - говорится в публикации газеты.

Причиной смерти, как сообщил друг и коллега Фейги Марк Розенберг, стала хроническая сердечная недостаточность.

По данным издания, Фейги, будучи директором центров по контролю и профилактике заболеваний, возглавлял также введение ранних мер реагирования в США на эпидемию СПИДа.

В 2012 году бывший президент США Барак Обама наградил Фейги президентской медалью Свободы, высшей гражданской наградой в стране, сообщает газета.