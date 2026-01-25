Я нашел ошибку
Команда Самарской области одержала 4 победы и вышла в финал, где уступила соперницам из Москвы.
Сборная регионе стала серебряным призером полуфинала первенства России по волейболу U-16
25 января Ирина Волгина пояснила, что у здорового человека продукты, не содержащие токсичных веществ, не могут вызвать отечность.
Врач рассказала о продуктах, которые провоцируют отеки 
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Американский врач Уильям Фейги скончался в субботу 24 января  вечером у себя дома в Атланте. Ему было 89 лет.
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение
Мастер-классы провели Алексей Лезин, Вахид Аббасов и Ильдар Минсафин.
В Тольятти состоялся мастер-класс по боксу
Капитан полиции Валерий Семенов рассказал о работе кинологов и со своей напарницей бельгийской овчаркой продемонстрировали выполнение команд инспектора-кинолога.
Самарские транспортные полицейские поводят профориентацию молодежи
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок
Умер американский врач Уильям Фейги, разработавший стратегию вакцинации от оспы

Американский врач Уильям Фейги скончался в субботу 24 января  вечером у себя дома в Атланте. Ему было 89 лет.

Американский врач Уильям Фейги, разработавший стратегию по вакцинации от оспы, благодаря которой болезнь была искоренена в 1970-х годах, скончался в возрасте 89 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

"Уильям Фейги, разработавший стратегию, которая поспособствовала искоренению оспы в 1970-х годах, (что стало – ред.) одним из величайших триумфов общественного здравоохранения в мире… скончался в субботу вечером у себя дома в Атланте. Ему было 89 лет", - говорится в публикации газеты.

Причиной смерти, как сообщил друг и коллега Фейги Марк Розенберг, стала хроническая сердечная недостаточность.

По данным издания, Фейги, будучи директором центров по контролю и профилактике заболеваний, возглавлял также введение ранних мер реагирования в США на эпидемию СПИДа.

В 2012 году бывший президент США Барак Обама наградил Фейги президентской медалью Свободы, высшей гражданской наградой в стране, сообщает газета.

Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
