Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Американский врач Уильям Фейги скончался в субботу 24 января  вечером у себя дома в Атланте. Ему было 89 лет.
Умер американский врач Уильям Фейги, разработавший стратегию вакцинации от оспы
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение
Мастер-классы провели Алексей Лезин, Вахид Аббасов и Ильдар Минсафин.
В Тольятти состоялся мастер-класс по боксу
Капитан полиции Валерий Семенов рассказал о работе кинологов и со своей напарницей бельгийской овчаркой продемонстрировали выполнение команд инспектора-кинолога.
Самарские транспортные полицейские поводят профориентацию молодежи
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок
В Самаре СКР возбуждено уголовное дело из-за нарушений при ДТП со «скорой»
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
Самарские транспортные полицейские поводят профориентацию молодежи

131
Капитан полиции Валерий Семенов рассказал о работе кинологов и со своей напарницей бельгийской овчаркой продемонстрировали выполнение команд инспектора-кинолога.

В преддверии Дня российского студенчества представители Общественного совета и сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте организовали встречи со студентами Самарского государственного технического университета и учащимися Поволжского государственного колледжа.

Мероприятия проходили в рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант».

В организации проведения мероприятий активное участие приняли председатель Общественного совета при Средневолжском ЛУ Владимир Берглезов и представитель Общественного совета, ректор Самарского государственного технического университета, доктор технических наук Дмитрий Быков.

Полицейские провели разные форматы встречи. В Самарском государственном техническом университете был проведен открытый урок. Учащиеся Поволжского государственного колледжа пришли в гости к сотрудникам полиции.

Ребят встретил лично начальник Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции Олег Рожнов и его заместитель по работе с личным составом полковник полиции Николай Потапов.

Олег Анатольевич поблагодарил ребят за то, что они откликнулись на приглашение, пожелал успешного окончания учебного заведения и пригласил их на службу в органы внутренних дел. Полковник полиции обратился к гостям с просьбой быть предельно внимательными и не поддаваться на какие-либо сомнительные предложения от незнакомых лиц, особенно в сети Интернет.

В начале каждой встречи сотрудники полиции рассказали об особенности службы в транспортной полиции. Ребята посмотрели небольшой фильм об истории образования, а также о работе служб и подразделений полиции на транспорте в Приволжском федеральном округе.

Начальник отделения кадров отдела по работе с личным составом линейного управления майор полиции Юлия Ермолаева познакомила ребят с условиями прохождения службы, особенностями работы в подразделениях транспортной полиции. В рамках беседы обсудили возможность поступления на службу в полицию и социальные гарантии сотрудника органов внутренних дел. Молодым людям рассказали о профессиональной подготовке сотрудников, а также о возможности получения дополнительного высшего образования в учебных заведения МВД России.

Начальник отделения Центра кинологической службы Средневолжского ЛУ капитан полиции Валерий Семенов рассказал о работе кинологов и со своей напарницей бельгийской овчаркой «Хиллари» продемонстрировали выполнение команд инспектора-кинолога. Кроме этого, служебная собака безошибочно и в считанные секунды выполнила поиск сделанной заранее закладки имитатора взрывчатых веществ, обозначив её местонахождение.

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска линейного управления лейтенант полиции Руслан Малюков подробно рассказал об ответственности за совершение каких-либо противоправных действий на объектах транспортной инфраструктуры.

Начальник экспертно-криминалистического отделения ЭКЦ Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте старший лейтенант полиции Иван Салангин остановился на особенностях работы эксперта-криминалиста. Рассказал о существующих видах экспертиз и о проводимых в ЭКЦ линейного управления. Конечно, неподдельный интерес вызвало содержимое экспертно-криминалистического чемоданчика. Помощники сами попробовали найти и изъять следы отпечатков пальцев.

По окончании мероприятия гостей познакомили с работой дежурной части, а также ребята посетили музей истории самарской транспортной полиции.

 

Фото:  пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

Теги: Самара

