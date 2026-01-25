Самарские транспортные полицейские поводят профориентацию молодежи

В преддверии Дня российского студенчества представители Общественного совета и сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте организовали встречи со студентами Самарского государственного технического университета и учащимися Поволжского государственного колледжа.

Мероприятия проходили в рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант».

В организации проведения мероприятий активное участие приняли председатель Общественного совета при Средневолжском ЛУ Владимир Берглезов и представитель Общественного совета, ректор Самарского государственного технического университета, доктор технических наук Дмитрий Быков.

Полицейские провели разные форматы встречи. В Самарском государственном техническом университете был проведен открытый урок. Учащиеся Поволжского государственного колледжа пришли в гости к сотрудникам полиции.

Ребят встретил лично начальник Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции Олег Рожнов и его заместитель по работе с личным составом полковник полиции Николай Потапов.

Олег Анатольевич поблагодарил ребят за то, что они откликнулись на приглашение, пожелал успешного окончания учебного заведения и пригласил их на службу в органы внутренних дел. Полковник полиции обратился к гостям с просьбой быть предельно внимательными и не поддаваться на какие-либо сомнительные предложения от незнакомых лиц, особенно в сети Интернет.

В начале каждой встречи сотрудники полиции рассказали об особенности службы в транспортной полиции. Ребята посмотрели небольшой фильм об истории образования, а также о работе служб и подразделений полиции на транспорте в Приволжском федеральном округе.

Начальник отделения кадров отдела по работе с личным составом линейного управления майор полиции Юлия Ермолаева познакомила ребят с условиями прохождения службы, особенностями работы в подразделениях транспортной полиции. В рамках беседы обсудили возможность поступления на службу в полицию и социальные гарантии сотрудника органов внутренних дел. Молодым людям рассказали о профессиональной подготовке сотрудников, а также о возможности получения дополнительного высшего образования в учебных заведения МВД России.

Начальник отделения Центра кинологической службы Средневолжского ЛУ капитан полиции Валерий Семенов рассказал о работе кинологов и со своей напарницей бельгийской овчаркой «Хиллари» продемонстрировали выполнение команд инспектора-кинолога. Кроме этого, служебная собака безошибочно и в считанные секунды выполнила поиск сделанной заранее закладки имитатора взрывчатых веществ, обозначив её местонахождение.

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска линейного управления лейтенант полиции Руслан Малюков подробно рассказал об ответственности за совершение каких-либо противоправных действий на объектах транспортной инфраструктуры.

Начальник экспертно-криминалистического отделения ЭКЦ Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте старший лейтенант полиции Иван Салангин остановился на особенностях работы эксперта-криминалиста. Рассказал о существующих видах экспертиз и о проводимых в ЭКЦ линейного управления. Конечно, неподдельный интерес вызвало содержимое экспертно-криминалистического чемоданчика. Помощники сами попробовали найти и изъять следы отпечатков пальцев.

По окончании мероприятия гостей познакомили с работой дежурной части, а также ребята посетили музей истории самарской транспортной полиции.

Фото: пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте