С начала дня пожарные региона ликвидировали 1 пожар в Самаре и  6 пожаров в области

С начала дня в Самарской области пожарные подразделения ликвидировали:

1 пожар в Самаре - ️в Советском районе горел автомобиль.

Привлекались 7 огнеборцев и 1 единица техники.

В области подразделения ликвидировали 6 пожаров:

️- в Большеглушицком районе горела шелуха от семечек на 50 квадратах.

-️ в Похвистневском районе горел частный дом на 50 квадратах.

️- в Новокуйбышевске горели домашние вещи в квартире на 2 квадратах.

-️ в Богатовском районе горела надворная постройка на 15 квадратах.

️- в Волжском районе горел мусор в неэксплуатируемом строении на 10 квадратах.

️- в Тольятти горел автомобиль.

Привлекались 44 огнеборца и 15 единиц техники.

На ликвидацию последствий ДТП подразделения не привлекались, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО