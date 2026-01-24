Я нашел ошибку
Главные новости:
️24 января в Советском районе Самары горел автомобиль. Привлекались 7 огнеборцев и 1 единица техники.
С начала дня пожарные региона ликвидировали 1 пожар в Самаре и  6 пожаров в области
23 января 2026 года в Самаре произошло ДТП с участием скорой помощи, в котором пострадали два человека, которым понадобилась медицинская помощь.
В Самаре следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием скорой помощи  вечером 23 января
22 января, накануне Дня российского студенчества, в Самаре стартовал первый «Марафон студенческой карьеры», организованный молодежным центром «Самарский».
«Марафон студенческой карьеры»: самарские студенты знакомятся с потенциальными работодателями
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
Оплата за холодную воду при отсутствии счетчика вырастет вдвое.
В России изменился расчет платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика
24 января в МТЛ-Арене прошел матч 20 тура Чемпионата России - Суперлиги по волейболу. 
«Нова» одержала победу над командой «МГТУ-Москва» - 3:0
101-летняя женщина из Китая, поделилась своим образом жизни, который помогает ей сохранять здоровье
101-летняя женщина из Китая, поделилась своим образом жизни, который помогает ей сохранять здоровье
Сотрудница банка Мария Карташова награждена Благодарственной грамотой за грамотные действия, позволившие предотвратить хищение более 800 000 рублей у 79 летней жительницы Тольятти.
Сотрудница тольяттинского банка  предотвратила хищение более 800 000 рублей у пенсионерки
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
С начала дня пожарные региона ликвидировали 1 пожар в Самаре и  6 пожаров в области

152
️24 января в Советском районе Самары горел автомобиль. Привлекались 7 огнеборцев и 1 единица техники.

С начала дня в Самарской области пожарные подразделения ликвидировали:

1 пожар в Самаре - ️в Советском районе горел автомобиль.
Привлекались 7 огнеборцев и 1 единица техники.

В области подразделения ликвидировали 6 пожаров:

️- в Большеглушицком районе горела шелуха от семечек на 50 квадратах.
-️ в Похвистневском районе горел частный дом на 50 квадратах.
️- в Новокуйбышевске горели домашние вещи в квартире на 2 квадратах.
-️ в Богатовском районе горела надворная постройка на 15 квадратах.
️- в Волжском районе горел мусор в неэксплуатируемом строении на 10 квадратах.
️- в Тольятти горел автомобиль.
Привлекались 44 огнеборца и 15 единиц техники.

На ликвидацию последствий ДТП подразделения не привлекались, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

За прошедшие сутки на ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза.
В мороз по улице Самары разгуливал слон
