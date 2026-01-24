С начала дня пожарные региона ликвидировали 1 пожар в Самаре и  6 пожаров в области

С начала дня в Самарской области пожарные подразделения ликвидировали:
1 пожар в Самаре - ️в Советском районе горел автомобиль.
Привлекались 7 огнеборцев и 1 единица техники.
В области подразделения ликвидировали 6 пожаров:
️- в Большеглушицком районе горела шелуха от семечек на 50 квадратах.
-️ в Похвистневском районе горел частный дом на 50 квадратах.
️- в Новокуйбышевске горели домашние вещи в квартире на 2 квадратах.
-️ в Богатовском районе горела надворная постройка на 15 квадратах.
️- в Волжском районе горел мусор в неэксплуатируемом строении на 10 квадратах.
️- в Тольятти горел автомобиль.
Привлекались 44 огнеборца и 15 единиц техники.
На ликвидацию последствий ДТП подразделения не привлекались, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.
Фото: ГУ МЧС СО