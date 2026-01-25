В Самаре возбуждено уголовное дело из-за нарушений при ДТП со «скорой»

Вечером 23 января 2026 года в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи.

По данным следствия, в результате аварии травмы получили две пассажирки — девочка 2012 года рождения и девушка 2002 года рождения, обе были госпитализированы.

По поручению руководителя СУ СК России по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Расследование направлено на установление, соблюдались ли нормы при организации перевозки пациентов.

В ближайшее время следователи планируют допросить водителя скорой, пострадавших, очевидцев ДТП, а также представителей компании-перевозчика.

Будут назначены технические и транспортные экспертизы, а также проведена проверка всей сопутствующей документации, регулирующей оказание медицинских транспортных услуг, пишет Самара-МК.