Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Американский врач Уильям Фейги скончался в субботу 24 января  вечером у себя дома в Атланте. Ему было 89 лет.
Умер американский врач Уильям Фейги, разработавший стратегию вакцинации от оспы
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение
Мастер-классы провели Алексей Лезин, Вахид Аббасов и Ильдар Минсафин.
В Тольятти состоялся мастер-класс по боксу
Капитан полиции Валерий Семенов рассказал о работе кинологов и со своей напарницей бельгийской овчаркой продемонстрировали выполнение команд инспектора-кинолога.
Самарские транспортные полицейские поводят профориентацию молодежи
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок
В Самаре СКР возбуждено уголовное дело из-за нарушений при ДТП со «скорой»
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
В 2025 году число трудовых мигрантов в России увеличилось до 2,3 млн человек

211
В Российской Федерации увеличилось количество трудовых мигрантов по итогам 2025 года. Как сообщает ТАСС, их общее число достигло 2,3 миллиона человек.

Рост составил 185 тысяч человек по отношению к 2024 году.

"За 12 месяцев 2025 года общее число иностранцев, работающих в РФ по патенту, составило почти 2,3 млн человек", – говорится в публикации.

Тройку наиболее привлекательных для рабочих мигрантов городов России составили Москва (около 631 тыс.), Московская область (свыше 427 тыс.) и Санкт-Петербург (более 260 тыс.).

Замкнули пятерку Тюменская и Свердловская области. В этих субъектах страны трудятся более 64 тыс. и почти 58 тыс. человек из-за рубежа.

