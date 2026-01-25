В 2025 году число трудовых мигрантов в России увеличилось до 2,3 млн человек

В Российской Федерации увеличилось количество трудовых мигрантов по итогам 2025 года. Как сообщает ТАСС, их общее число достигло 2,3 миллиона человек.

Рост составил 185 тысяч человек по отношению к 2024 году.

"За 12 месяцев 2025 года общее число иностранцев, работающих в РФ по патенту, составило почти 2,3 млн человек", – говорится в публикации.

Тройку наиболее привлекательных для рабочих мигрантов городов России составили Москва (около 631 тыс.), Московская область (свыше 427 тыс.) и Санкт-Петербург (более 260 тыс.).

Замкнули пятерку Тюменская и Свердловская области. В этих субъектах страны трудятся более 64 тыс. и почти 58 тыс. человек из-за рубежа.