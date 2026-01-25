В Самарской области прошла XXVIII "Гонка чемпионов"

Соревнования по автоспорту с участием сильнейших автогонщиков страны проходили в селе Сосновка на ледовой трассе АВТОВАЗа 24 января. Пилоты разыгрывали приз-трофей "Серебряная ладья", пишет 450Медиа.

За главный приз боролись 18 лучших российских пилотов, в том числе призеры "Формулы-1" и "Шелкового пути". Среди участников и наши земляки: Кирилл Ладыгин, Дмитрий Брагин, Владимир Шешенин и Михаил Митяев из Тольятти, Михаил Симонов из Сызрани.



Победу в 28-й "Гонке чемпионов" одержал Дмитрий Брагин. Второе место — Егор Санин, бронзовый призер — Кирилл Ладыгин.

- При поддержке многочисленных болельщиков сильнейшие пилоты страны демонстрировали свое мастерство за рулем автомобилей LADA Iskra Sport и обновленной LADA Vesta Sport. Скорость, драйв и эмоции! - написал Вячеслав Федорищев в своем канале в Mах.

Фото LADA Sport ROSNEFT