В Самаре Ford Focus сбил велосипедиста

24 января на территории региона зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадало 2 человека.

Одно из ДТП произошло в 10:11 в Советском районе города Самары. 48-летний водитель, управляя транспортным средством Ford Focus, двигался по ул. Промышленности в направлении ул. Советской Армии. В пути следования, возле дома № 285, осуществил проезд перекрёстка ул. Промышленности — 9 Мая на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 27-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть ул. Промышленности, справа налево по ходу движения транспортного средства, на электоровелосипеде «FANTOM»,мощностью 240 W.

27-летнего мужчину госпитализировали.