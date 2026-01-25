В Совфеде рассказали о новых правилах расчета накопительной пенсии с 2026 года

Я нашел ошибку
Главные новости:
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Американский врач Уильям Фейги скончался в субботу 24 января  вечером у себя дома в Атланте. Ему было 89 лет.
Умер американский врач Уильям Фейги, разработавший стратегию вакцинации от оспы
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение
Мастер-классы провели Алексей Лезин, Вахид Аббасов и Ильдар Минсафин.
В Тольятти состоялся мастер-класс по боксу
Капитан полиции Валерий Семенов рассказал о работе кинологов и со своей напарницей бельгийской овчаркой продемонстрировали выполнение команд инспектора-кинолога.
Самарские транспортные полицейские поводят профориентацию молодежи
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок
В Самаре СКР возбуждено уголовное дело из-за нарушений при ДТП со «скорой»
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за нарушений при ДТП со «скорой»
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.92
-0.12
EUR 89.06
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Весь список
  • Персональные данные

В Совфеде рассказали о новых правилах расчета накопительной пенсии с 2026 года

169
В Совфеде рассказали о новых правилах расчета накопительной пенсии с 2026 года

С 1 января 2026 года в России накопительная пенсия будет рассчитываться по новым правилам. Изменения коснутся граждан, достигших пенсионного возраста, а также тех, кто имеет право на досрочную пенсию. Об этом 25 января рассказал сенатор Игорь Мурог.

«Теперь размер ежемесячной выплаты определяется по новой формуле: сумма накоплений делится на 270 месяцев (22,5 года)», — сказал он в беседе с RT.

По словам сенатора, накопительная часть пенсии формировалась у россиян, которые были трудоустроены в период с 2002 по 2013 год, то есть за счет взносов, сделанных до 2014 года. Он добавил, что пополнить пенсионные накопления возможно было за счет добровольных взносов, а также программ софинансирования или средств материнского капитала.

Мурог напомнил, что также существует возможность получить накопления единовременно, но только в том случае, если расчетная пенсия не превышает 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. В частности, в 2026 году этот минимум установлен на уровне 16 288 рублей, а правом получить разовую выплату обладают те люди, чья пенсия составляет менее 1629 рублей в месяц, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
299
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
201
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
547
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
506
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
540
Весь список