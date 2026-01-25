В Совфеде рассказали о новых правилах расчета накопительной пенсии с 2026 года

С 1 января 2026 года в России накопительная пенсия будет рассчитываться по новым правилам. Изменения коснутся граждан, достигших пенсионного возраста, а также тех, кто имеет право на досрочную пенсию. Об этом 25 января рассказал сенатор Игорь Мурог.



«Теперь размер ежемесячной выплаты определяется по новой формуле: сумма накоплений делится на 270 месяцев (22,5 года)», — сказал он в беседе с RT.

По словам сенатора, накопительная часть пенсии формировалась у россиян, которые были трудоустроены в период с 2002 по 2013 год, то есть за счет взносов, сделанных до 2014 года. Он добавил, что пополнить пенсионные накопления возможно было за счет добровольных взносов, а также программ софинансирования или средств материнского капитала.

Мурог напомнил, что также существует возможность получить накопления единовременно, но только в том случае, если расчетная пенсия не превышает 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. В частности, в 2026 году этот минимум установлен на уровне 16 288 рублей, а правом получить разовую выплату обладают те люди, чья пенсия составляет менее 1629 рублей в месяц, пишут "Известия".