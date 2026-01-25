Я нашел ошибку
Российские банки введут универсальный QR-код с 1 сентября
Работу жителя Самары отобрали к участию в фотовыставке "Russian Photo Awards. ФОТО ГОДА"
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
Учёных озадачил гигантский двойной взрыв на обратной стороне Солнца
КНР почти вдвое сократила импорт сладостей из России
️24 января в Советском районе Самары горел автомобиль. Привлекались 7 огнеборцев и 1 единица техники.
23 января 2026 года в Самаре произошло ДТП с участием скорой помощи, в котором пострадали два человека, которым понадобилась медицинская помощь.
22 января, накануне Дня российского студенчества, в Самаре стартовал первый «Марафон студенческой карьеры», организованный молодежным центром «Самарский».
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Этот замечательный праздник, отмечаемый в Татьянин день, объединяет более 200 тысяч студентов высших и средних профессиональных учебных заведений нашего региона и всех, кто когда-либо был студентом.

Годы учёбы – это неповторимое, насыщенное событиями время становления личности, профессионального роста и поиска своего пути. Именно в эту пору закладывается фундамент будущего, формируются гражданская позиция и жизненные ценности, а у многих создаётся семья, рождаются дети.

Творческий и интеллектуальный потенциал студентов и молодых учёных – важнейший ресурс для технологического развития и суверенитета нашей страны. Чтобы раскрыть его, в нашем регионе есть все необходимые условия. Так, в Самаре по решению Президента России В.В.Путина создаётся современный межвузовский кампус «Куйбышев». Мы поддерживаем студенческие стартапы, открываем конструкторские бюро и молодёжные лаборатории. Наши спортсмены и студенческие творческие коллективы с гордостью представляют Самарскую область на всероссийских и международных площадках.

Правительство региона и впредь будет уделять первостепенное внимание качеству образования, поддержке талантливой молодёжи и социальной защите студентов. Наша цель – сделать так, чтобы учиться, работать, творить и строить будущее в Самарской области было комфортно и престижно.

Дорогие друзья! Уверен, что ваша энергия и знания укрепят статус нашего региона как одного из ведущих научно-образовательных центров России.

Пусть учёба приносит радость, а приобретённые знания и навыки станут прочной основой для личных и профессиональных побед! Желаю вам крепкого здоровья, уверенности в своих силах и, конечно, удачи!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

Теги: В центре внимания

