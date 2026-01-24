«Марафон студенческой карьеры»: самарские студенты знакомятся с потенциальными работодателями

22 января, накануне Дня российского студенчества, в Самаре стартовал первый «Марафон студенческой карьеры», организованный молодежным центром «Самарский». Он уже объединил студентов выпускных курсов Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева, Многопрофильного колледжа им. Бартенева В.В. и Поволжского государственного колледжа.



«Этот марафон – площадка для первой встречи студентов с крупными работодателями города и региона. Мы целенаправленно приглашаем представителей разных отраслей: эксперты делятся практическими знаниями и конкретными примерами из собственного опыта. Все это особенно важно для выпускников текущего года. Для них это возможность глубже разобраться в особенностях современного рынка труда, освоить тонкости составления профессионального резюме и понять, с чего лучше начать карьеру и где получить первый опыт», – рассказала директор молодежного центра «Самарский» Ольга Петрухина.



В первые два дня марафона студенты встретились с представителями Филиала ПАО «Россети Волга» («Самарские распределительные сети»), отдельной роты по обеспечению мер безопасности и антитеррористической защищённости объектов ОВД ГУ МВД России по Самарской области и Банка ВТБ. Также состоялись встречи с экспертами – среди них HR-консультант, специалист по профессиональному развитию и карьере Анна Кулакова и психолог молодёжного центра «Самарский» Екатерина Вахтерова.



Следующий этап «Марафона студенческой карьеры» пройдёт 26 января на базе Самарского торгово‑экономического колледжа.

Фото: пресс-служба администрации Самары