️24 января в Советском районе Самары горел автомобиль. Привлекались 7 огнеборцев и 1 единица техники.
С начала дня пожарные региона ликвидировали 1 пожар в Самаре и  6 пожаров в области
23 января 2026 года в Самаре произошло ДТП с участием скорой помощи, в котором пострадали два человека, которым понадобилась медицинская помощь.
В Самаре следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием скорой помощи  вечером 23 января
22 января, накануне Дня российского студенчества, в Самаре стартовал первый «Марафон студенческой карьеры», организованный молодежным центром «Самарский».
«Марафон студенческой карьеры»: самарские студенты знакомятся с потенциальными работодателями
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
Оплата за холодную воду при отсутствии счетчика вырастет вдвое.
В России изменился расчет платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика
24 января в МТЛ-Арене прошел матч 20 тура Чемпионата России - Суперлиги по волейболу. 
«Нова» одержала победу над командой «МГТУ-Москва» - 3:0
101-летняя женщина из Китая, поделилась своим образом жизни, который помогает ей сохранять здоровье
101-летняя женщина из Китая, поделилась своим образом жизни, который помогает ей сохранять здоровье
Сотрудница банка Мария Карташова награждена Благодарственной грамотой за грамотные действия, позволившие предотвратить хищение более 800 000 рублей у 79 летней жительницы Тольятти.
Сотрудница тольяттинского банка  предотвратила хищение более 800 000 рублей у пенсионерки
«Марафон студенческой карьеры»: самарские студенты знакомятся с потенциальными работодателями

163
22 января, накануне Дня российского студенчества, в Самаре стартовал первый «Марафон студенческой карьеры», организованный молодежным центром «Самарский».

22 января, накануне Дня российского студенчества, в Самаре стартовал первый «Марафон студенческой карьеры», организованный молодежным центром «Самарский». Он уже объединил студентов выпускных курсов Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева, Многопрофильного колледжа им. Бартенева В.В. и Поволжского государственного колледжа.

«Этот марафон – площадка для первой встречи студентов с крупными работодателями города и региона. Мы целенаправленно приглашаем представителей разных отраслей: эксперты делятся практическими знаниями и конкретными примерами из собственного опыта. Все это особенно важно для выпускников текущего года. Для них это возможность глубже разобраться в особенностях современного рынка труда, освоить тонкости составления профессионального резюме и понять, с чего лучше начать карьеру и где получить первый опыт», – рассказала директор молодежного центра «Самарский» Ольга Петрухина.

В первые два дня марафона студенты встретились с представителями Филиала ПАО «Россети Волга» («Самарские распределительные сети»), отдельной роты по обеспечению мер безопасности и антитеррористической защищённости объектов ОВД ГУ МВД России по Самарской области и Банка ВТБ. Также состоялись встречи с экспертами – среди них HR-консультант, специалист по профессиональному развитию и карьере Анна Кулакова и психолог молодёжного центра «Самарский» Екатерина Вахтерова.

Следующий этап «Марафона студенческой карьеры» пройдёт 26 января на базе Самарского торгово‑экономического колледжа.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

️24 января в Советском районе Самары горел автомобиль. Привлекались 7 огнеборцев и 1 единица техники.
24 января 2026, 22:20
С начала дня пожарные региона ликвидировали 1 пожар в Самаре и  6 пожаров в области
️24 января в Советском районе Самары горел автомобиль. Привлекались 7 огнеборцев и 1 единица техники.
130
23 января 2026 года в Самаре произошло ДТП с участием скорой помощи, в котором пострадали два человека, которым понадобилась медицинская помощь.
24 января 2026, 22:06
В Самаре следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием скорой помощи  вечером 23 января
23 января 2026 года в Самаре произошло ДТП с участием скорой помощи, в котором пострадали два человека, которым понадобилась медицинская помощь.
133
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
24 января 2026, 21:06
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
Главный внештатный диетолог минздрава СО Ольга Сазонова предупреждает, что двигаться к снижению веса необходимо постепенно — примерно 0,5–1 кг в неделю.
177
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
437
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
461
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
449
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
583
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
1530
