В Самаре следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием скорой помощи вечером 23 января

В соцмедиа размещена информация о том, что вечером 23 января 2026 года в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Сообщается, что в результате ДТП пострадали два пассажира скорой помощи, которым понадобилась медицинская помощь.

По поручению руководителя СУ СКР СО Павла Олейника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

В ходе расследования уголовного дела будут допрошены водитель, пассажиры и очевидцы происшествия, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: ГУ МВД СО