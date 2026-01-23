Я нашел ошибку
С места ДТП девочка 2012 года рождения и девушка 2002 года рождения доставлены в больницу, где им рекомендовано амбулаторное лечение.
На Московском шоссе в Самаре столкнулись скорая помощь и Volkswagen Polo
На мероприятии 22 января, посвященном Дню студента, были вручены грамоты за отличную учёбу и участие в конкурсной деятельности лучшим студентам.
В Сызранском колледже искусств состоялось мероприятие, посвященное Дню студента 
По версии следствия, в период с ноября 2014 года по январь 2015-го 55-летний мужчина попросил знакомого найти человека, который согласится убить заместителя атамана Самарского окружного казачьего общества.
В Самаре арестован предполагаемый заказчик убийства зам. атамана казачьего общества в 2015 году
С 24 января для удобства пассажиров покупка билетов будет организована в здании Речного вокзала.
Меняется место ожидания отправления судов по маршруту «Самара — Рождествено»
22 января Юлия Ашуркова посетила производство ООО «Пиэль-Компани», компания занимается производством современных очистных сооружений и технических устройств для очистки сточных вод различного происхождения.
Юлия Ашуркова с рабочим визитом посетила производство самарской компании «Пиэль-Компани»
Сезон полевых работ 2026 года начинается не весной, а глубокой зимой. И от того, насколько слаженно и качественно пройдет эта «техническая посевная», зависит успех всего года.
В хозяйствах региона сельхозпроизводители готовятся к посевной-2026
24, 25 января мероприятия будут направлены на предупреждение ДТП, выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения.
В предстоящие выходные дни в губернии пройдут очередные профилактические рейды Госавтоинспекции
Участниками сезона 2024-2025 стали более 1700 человек из 34 регионов России, а на концерте в Музее Победы г. Москва выступили лучшие представители своих номинаций.
Образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus» из Самары выступил в Музее Победы
На Московском шоссе в Самаре столкнулись скорая помощь и Volkswagen Polo

С места ДТП девочка 2012 года рождения и девушка 2002 года рождения доставлены в больницу, где им рекомендовано амбулаторное лечение.

Полицейские работали на месте ДТП в Октябрьском районе Самары, где 23 января 2026 года в 19:45 у д.100 по ул. Московское шоссе  произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и Volkswagen Polo, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: мужчина 1971 года рождения, за рулем автомобиля скорой медицинской помощи,  двигался с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами. Через перекресток с ул. Потапова водитель ехал на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с легковым автомобилем, под управлением молодого (стаж управления ТС менее 1 года) водителя 2004 года рождения.

С места ДТП пассажиры ГАЗ: девочка 2012 года рождения и девушка 2002 года рождения доставлены в больницу, где им рекомендовано амбулаторное лечение.

Полицейские осмотрели место происшествия, составили схему ДТП и провели фотофиксацию. Они опросили водителей и возможных свидетелей, а также приступили к изучению записей с камер видеонаблюдения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. 

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

