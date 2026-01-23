На Московском шоссе в Самаре столкнулись скорая помощь и Volkswagen Polo

Полицейские работали на месте ДТП в Октябрьском районе Самары, где 23 января 2026 года в 19:45 у д.100 по ул. Московское шоссе произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и Volkswagen Polo, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: мужчина 1971 года рождения, за рулем автомобиля скорой медицинской помощи, двигался с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами. Через перекресток с ул. Потапова водитель ехал на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с легковым автомобилем, под управлением молодого (стаж управления ТС менее 1 года) водителя 2004 года рождения.

С места ДТП пассажиры ГАЗ: девочка 2012 года рождения и девушка 2002 года рождения доставлены в больницу, где им рекомендовано амбулаторное лечение.

Полицейские осмотрели место происшествия, составили схему ДТП и провели фотофиксацию. Они опросили водителей и возможных свидетелей, а также приступили к изучению записей с камер видеонаблюдения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО