На улице Промышленности в Самаре электровелосипедист из службы доставки попал под колеса иномарки

Из материалов собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: 24 января 2026 года в 10:11, водитель автомобиля Ford Focus - мужчина 1977 года рождения, двигаясь по улице Промышленности, в районе дома 285 допустил столкновение с электровелосипедом (из службы доставки), под управлением мужчины 1998 года рождения, который пересекал проезжую часть улицы по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавший электоровелосипедист госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО