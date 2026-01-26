Любителей футбола приглашают на «Зимний мяч - Богатое»

14 февраля в Самарской области в 37-й раз состоится межрегиональный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч - Богатое». Турнир проходит при поддержке министерства спорта, Самарской областной федерации футбола и администрации Богатовского района.



Матчи будут проходить на 14 расчищенных снежных площадках в районе озера Сызганское.



В турнире примут участие команды:

мужчины 18 лет и старше

мужчины 35 лет и старше

юноши 2009 года рождения и моложе

женщины без ограничения возраста



Предварительные заявки принимаются до 12 февраля по почте sport.bogatoe@yandex.ru



Дополнительная информация по телефону 8(84666)2-16-24



Целью соревнований является привлечение молодежи к активным занятиям спортом и популяризация здорового образа жизни.

Фото: минспорта СО