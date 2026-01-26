Сегодня в Похвистневском районе горел гараж с автомобилем внутри

26 января в 11:33 в пожарно-спасательную часть № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Подбельск.

К месту вызова были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 103 и 155 пожарно-спасательного отряда № 35.

По прибытии было установлено, что горит гараж и автомобиль ВАЗ-2106 на площади 20 квадратных метров.

Оперативно было создано одно звено газодымозащитной службы и поданы на тушение 2 ствола «Б».

В 11:50 пожар был локализован, в 11:58 – объявлена ликвидация открытого горения, а в 12:57 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

В тушении пожара принимали участие 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"