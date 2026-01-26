Я нашел ошибку
27 и 28 января театр для детей и молодежи «Мастерская» представит первые в 2026 году показы спектакля «Просто жить».
«Просто жить»: спектакль о судьбе участника СВО покажет театр «Мастерская» в Самаре
Минпромторг РФ предложил обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области.
В областном правительстве обсудили работу оперативных служб в условиях сильных морозов
Апробация оценки поведения идет с начала 2025/26 учебного года. 
В СПЧ считают, что "неуд" по поведению должен быть основанием для отчисления из школы
По итогам кропотливой работы в изданном сборнике список пополнился изданиями последних двух лет – 2024 и 2025 годов.
В СОУНБ вышел аннотированный список книг, посвященных героям СВО
Начальник ГУ МВД СО рассказал школьникам об особенностях службы в органах внутренних дел
Так, в 2025 году было запланировано провести газификацию 10 населенных пунктов и создать техническую возможность для подключения к газу 2608 домовладений.
В Самаре на оперативном совещании облправительства обсудили ход программы догазификации
В понедельник, 26 января, на совещании был рассмотрен вопрос развития системы фотовидеофиксации для повышения безопасности дорожного движения.
Вячеслав Федорищев поручил увеличить группировку камер фотовидеофиксации в регионе
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сегодня в Похвистневском районе горел гараж с автомобилем внутри

210
26 января в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" поступило сообщение о пожаре в селе Подбельск.

26 января в 11:33 в пожарно-спасательную часть № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Подбельск.

К месту вызова были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 103 и 155 пожарно-спасательного отряда № 35.

По прибытии было установлено, что горит гараж и автомобиль ВАЗ-2106 на площади 20 квадратных метров.
Оперативно было создано одно звено газодымозащитной службы и поданы на тушение 2 ствола «Б».

В 11:50 пожар был локализован, в 11:58 – объявлена ликвидация открытого горения, а в 12:57 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

В тушении пожара принимали участие 3 единицы техники и 10 человек личного состава.
Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

Фото:  пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

