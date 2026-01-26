Артур Абдрашитов прокомментировал состояние автозимника «Шелехметь — Белые домики»

Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов дал комментарий относительно ситуации с временной дорогой. Ранее в сети появилась видеозапись, где запечатлен застрявший на трассе транспорт:

— Данное видео было сделано в декабре, в период, когда автозимник ещё не был открыт для общего пользования. На кадрах запечатлена работа дорожной техники, в том числе нашего подрядчика, которая готовила трассу к запуску. На сегодняшний день временная дорога работает в штатном режиме, обеспечивая надёжную транспортную связь с селом Рождествено. Дорожные службы ведут ежедневный мониторинг состояния дороги.

Проезжаемость временной грунтовой дороги протяжённостью 27 км поддерживается благодаря системной работе: ежедневному контролю состояния и оперативному выезду спецтехники для устранения колейности и выравнивания полотна на необходимых участках.

Автозимник — дорога естественного промерзания. Жителям, которые не обладают необходимым опытом и специально подготовленным транспортом, могут воспользоваться комфортной альтернативой — переправой судами на воздушной подушке по маршруту «Самара – Рождествено», сообщает пресс-служба минтранса СО.

Фото: пресс-служба минтранса СО.