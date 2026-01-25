В Безенчукском районе загорелась ферма с овцами и козами

В Безенчукском районе продолжаются работы по ликвидации крупного пожара на животноводческой ферме. Сигнал о возгорании поступил в пожарно-спасательный отряд №44 сегодня, 25 января, в 19:35.

По информации областного ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», на место происшествия в сельском поселении Владимировка были незамедлительно направлены необходимые силы и средства.

Первоначально к тушению приступили расчеты ПСО №44: три автоцистерны и двенадцать огнеборцев. Для усиления группировки также привлечены специалисты из ПСЧ №126 Красноармейского района, подразделения ГУ МЧС России по Самарской области из Чапаевска и Новокуйбышевска, а также все службы жизнеобеспечения.

Прибывшие подразделения установили, что открытым пламенем горит ферма площадью 250 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг «1-БИС». На месте пожара работают три ствола «Б» и одно звено газодымозащитной службы.

Как сообщили в «Центре по делам ГО, ПБ и ЧС», на ферме содержались овцы, куры и козы. Их судьба на момент публикации остается неизвестной. По предварительным данным, информация о пострадавших или погибших людях не поступала, пишет Обоз-инфо.

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО ПБ и ЧС»