В Безенчукском районе загорелась ферма с овцами и козами
Аварийные подразделения «РКС-Самара» проводят отогрев трубы и земляные работы для монтажа дополнительной перемычки между участками сети.
В Куйбышевском районе Самары перебои с водоснабжением из-за перемерзания наружной линии ХВС
Температура воздуха 26 января в Самаре ночью -26,-28°С, днем -15,-17°С.
26 января в регионе без осадков, до -20°С
С 26 января изменится расписание движения переправы Самара – Рождествено
24 января 2026 года фигурант после убийства приятеля, расчленил его тело и выкинул в выгребную яму.
В Самарской области задержан 76-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своего 70-летнего знакомого
Команда Самарской области одержала 4 победы и вышла в финал, где уступила соперницам из Москвы.
Сборная региона стала серебряным призером полуфинала первенства России по волейболу U-16
25 января Ирина Волгина пояснила, что у здорового человека продукты, не содержащие токсичных веществ, не могут вызвать отечность.
Врач рассказала о продуктах, которые провоцируют отеки 
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
161
В Безенчукском районе продолжаются работы по ликвидации крупного пожара на животноводческой ферме. Сигнал о возгорании поступил в пожарно-спасательный отряд №44 сегодня, 25 января, в 19:35.

По информации областного ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», на место происшествия в сельском поселении Владимировка были незамедлительно направлены необходимые силы и средства.

Первоначально к тушению приступили расчеты ПСО №44: три автоцистерны и двенадцать огнеборцев. Для усиления группировки также привлечены специалисты из ПСЧ №126 Красноармейского района, подразделения ГУ МЧС России по Самарской области из Чапаевска и Новокуйбышевска, а также все службы жизнеобеспечения.

Прибывшие подразделения установили, что открытым пламенем горит ферма площадью 250 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг «1-БИС». На месте пожара работают три ствола «Б» и одно звено газодымозащитной службы.

Как сообщили в «Центре по делам ГО, ПБ и ЧС», на ферме содержались овцы, куры и козы. Их судьба на момент публикации остается неизвестной. По предварительным данным, информация о пострадавших или погибших людях не поступала, пишет Обоз-инфо.

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО ПБ и ЧС»

Теги: Пожар

