Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров

18 января в 2 часа 00 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Романовка на улице Советской.



По прибытии огнеборцы установили, что горят дом и надворные постройки, площадь горения - 150 квадратных метров.

В 4 часа 20 минут была объявлена локализация пожара, в 5 часов 20 минут – ликвидация открытого горения, в 13 часов 05 минут зафиксирована полная ликвидация пожара. Благодаря слаженным действиям наших огнеборцев, удалось не допустить распространения огня на ближайшие строения.

В тушении пожара принимали участие 15 человек личного состава, были задействованы 5 единиц основной пожарной техники, поданы 4 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"