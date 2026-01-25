В Куйбышевском районе Самары перебои с водоснабжением из-за перемерзания наружной линии ХВС

Глава Куйбышевского района встретился с активными жителями домов с ул. Калининградской, 50-52, Нефтяников, 18; Пугачевскому тракту. В части зданий на верхних этажах наблюдаются перебои с водоснабжением из-за перемерзания наружной линии ХВС.



Аварийные подразделения «РКС-Самара» проводят отогрев трубы и земляные работы для монтажа дополнительной перемычки между участками сети. Это позволит обеспечить нужный объём воды для штатного водоснабжения жилых домов на Калининградской, Нефтяников, Пугачевскому тракту и прилегающим.



Бригады РКС работают в районе постоянно. Подвоз воды осуществляется. Сложность в том, что холодная вода замерзает в бойлерах. Привозят теплую воду для бытовых нужд жителей.



Дополнительно к работе приступает подрядная организация: уложат в грунт 700 метров водопроводной трубы диаметром 300 мм взамен наружной, на которой сейчас перемерзают участки.

Перекладка будет бестраншейная, через заводные котлованы, методом горизонтально-направленного бурения.



Ориентировочное время перекладки участка - неделя. Ситуация на контроле. Прилагаются все усилия, чтобы восстановить штатный режим водоснабжения в квадрате в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»