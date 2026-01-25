Я нашел ошибку
Аварийные подразделения «РКС-Самара» проводят отогрев трубы и земляные работы для монтажа дополнительной перемычки между участками сети.
В Куйбышевском районе Самары перебои с водоснабжением из-за перемерзания наружной линии ХВС
Температура воздуха 26 января в Самаре ночью -26,-28°С, днем -15,-17°С.
26 января в регионе без осадков, до -20°С
С 26 января изменится расписание движения переправы Самара – Рождествено
С 26 января изменится расписание движения переправы Самара – Рождествено
24 января 2026 года фигурант после убийства приятеля, расчленил его тело и выкинул в выгребную яму.
В Самарской области задержан 76-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своего 70-летнего знакомого
Команда Самарской области одержала 4 победы и вышла в финал, где уступила соперницам из Москвы.
Сборная региона стала серебряным призером полуфинала первенства России по волейболу U-16
25 января Ирина Волгина пояснила, что у здорового человека продукты, не содержащие токсичных веществ, не могут вызвать отечность.
Врач рассказала о продуктах, которые провоцируют отеки 
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Американский врач Уильям Фейги скончался в субботу 24 января  вечером у себя дома в Атланте. Ему было 89 лет.
Умер американский врач Уильям Фейги, разработавший стратегию вакцинации от оспы
В Куйбышевском районе Самары перебои с водоснабжением из-за перемерзания наружной линии ХВС

192
Аварийные подразделения «РКС-Самара» проводят отогрев трубы и земляные работы для монтажа дополнительной перемычки между участками сети.

Глава Куйбышевского района встретился с активными жителями домов с ул. Калининградской, 50-52, Нефтяников, 18; Пугачевскому тракту. В части зданий на верхних этажах наблюдаются перебои с водоснабжением из-за перемерзания наружной линии ХВС.

Аварийные подразделения «РКС-Самара» проводят отогрев трубы и земляные работы для монтажа дополнительной перемычки между участками сети. Это позволит обеспечить нужный объём воды для штатного водоснабжения жилых домов на Калининградской, Нефтяников, Пугачевскому тракту и прилегающим.

Бригады РКС работают в районе постоянно. Подвоз воды осуществляется. Сложность в том, что холодная вода замерзает в бойлерах. Привозят теплую воду для бытовых нужд жителей.

Дополнительно к работе приступает подрядная организация: уложат в грунт 700 метров водопроводной трубы диаметром 300 мм взамен наружной, на которой сейчас перемерзают участки.
Перекладка будет бестраншейная, через заводные котлованы, методом горизонтально-направленного бурения.

Ориентировочное время перекладки участка - неделя. Ситуация на контроле. Прилагаются все усилия, чтобы восстановить штатный режим водоснабжения в квадрате в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

