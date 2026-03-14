В Госдуме призвали отказаться от рекомендаций Минздрава о цвете одежды врачей

Рекомендации Министерства здравоохранения, регламентирующие цвет одежды медицинских работников, должны быть отменены. Об этом 14 марта заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Несмотря на рекомендательный характер документа, считаю правильным его отозвать тем, кто направил письмо в организации здравоохранения. Прежде чем выступать с подобными решениями, необходимо их обсуждать с профессиональным сообществом», — написал он в MAX.

По его словам, депутатам Госдумы часто приходят обращения от медицинского сообщества на тему рекомендаций Минздрава, которые были разосланы в 2024 году, о цвете одежды для врачей. Он добавляет, что вопрос не мог появиться беспочвенно, пишут "Известия".