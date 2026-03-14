В Октябрьском районе Самары водитель сбил 15-летнюю девочку

13 марта 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек, 1 - погиб.

В Октябрьском районе Самары в 11:54, 45-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson, осуществляя движение по ул. Николая Панова, при повороте на ул. Мичурина, в нарушение требований п.13.1ПДД РФ, на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода – 15-летнюю девушку-подростка, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая госпитализирована.