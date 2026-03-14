Россиян предупредили о штрафе за использование стиральной машины ночью

Россиянам может грозить штраф до 5 тыс. рублей за использование стиральной машины в ночное время, если ее работа нарушает покой соседей. Об этом 14 марта сообщил ассистент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко.

«В каждом из российских регионов действуют законы, которые предписывают соблюдение тишины в конкретный промежуток времени и устанавливают ответственность за ее нарушение», — слова специалиста приводит ТАСС.

По его словам, исчерпывающий перечень источников шума законодательством не определен, поэтому даже стиральная машина может подпадать под формальный признак нарушения. В большинстве регионов штраф за нарушение тишины составляет от 500 до 3 тыс. рублей.

Собеседник агентства подчеркнул, что штрафы применяются при наличии доказательств: показания двух и более свидетелей или видеозапись. Юрист добавил, что граждане, чей покой нарушается действиями соседей, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда, пишут "Известия".